Справиться смогут лишь самые внимательные.

Оптические иллюзии – это головоломки, которые обманывают наше восприятие и заставляют нас видеть вещи, которых на самом деле нет.

Такие задачи часто создаются с определенными "трюками" со светом, цветом, перспективой или узорами. Это бросает вызов вашему восприятию. УНИАН подготовил новую интересную оптическую иллюзию для своих читателей.

Ниже вы увидите изображение с хаотично расположенными буквами. Где-то среди них мы спрятали слово "сало". Ваша задача – его отыскать.

Видео дня

Будьте внимательны, ведь время на поиск ограничено. У вас будет всего 6 секунд на ответ.

Готовы к этому вызову? Время пошло!

Ваши 6 секунд на поиск спрятанного слова подошли к концу. Вы справились? Если да, вы очень внимательный человек. Возможно, в детстве вы любили различные ребусы или кроссворды?

Ответ:

Больше интересностей от УНИАН

Для тех, кому по душе задачи на поиск объектов или животных, предлагаем очень интересную головоломку. Вам нужно найти птицу в поле красных тюльпанов. На ответ будет всего 7 секунд.

Или же можете попробовать свои силы в очень сложной головоломке. Вам надо отыскать бабочку на фотографии с медведем, которая была сделана во Львовской области несколько лет назад.

Вас также могут заинтересовать новости: