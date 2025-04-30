Внимательно рассмотрите изображение.

Визуальные головоломки созданы так, чтобы запутать ваше восприятие. Различные оптические иллюзии бросают вызов вашему зрению, но имеют и несколько плюсов.

Знали ли вы, что регулярное решение таких задачек тренирует вашу внимательность к деталям, память, логическое и критическое мышление. Более того, они еще учат вас быстро принимать решения. УНИАН подготовил для вас именно такую головоломку.

Вы увидите коллаж с собаками разных пород. Где-то среди них мы спрятали кота, и вам надо его найти. На поиск пушистика мы дадим вам всего 7 секунд.

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Готовы к этому вызову? Время пошло!

Внимательно рассмотрите изображение, чтобы не упустить важных деталей.

Так что, вам удалось увидеть кота среди собак? Если вы справились, вы очень внимательный к деталям человек, которого не пугает ограничение во времени для принятия важных решений.

Если вы не уложились в отведенное время, мы подскажем вам правильный ответ. Посмотрите в нижнюю левую часть изображения. Именно там и спрятался пушистик.

Другие головоломки от УНИАН

Если вам нравятся задания на внимательность, предлагаем вам интересную головоломку, в которой нужно найти голубя на картинке с коровой. Справиться надо всего за 6 секунд.

Для тех, кому больше по душе головоломки с числами, у нас тоже есть что предложить. Почему бы вам не попробовать найти число 5 среди других за 10 секунд?

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