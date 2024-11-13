Считается, что различные головоломки и оптические иллюзии помогают развить внимательность и улучшить когнитивные способности. УНИАН подготовил новое задание для своих читателей.
Сегодня вы можете попробовать себя в роли работников пограничного контроля. Вам придется определить, какой из паспортов является подделкой, чтобы не пропустить нарушителя.
Итак, на картинке ниже вы увидите 6 паспортов. Один из них фальшивый. Какой именно – вам и предстоит выяснить. Но есть один нюанс: у вас есть всего 5 секунд, чтобы найти ответ.
Внимательно рассмотрите паспорта и обращайте внимание даже на мелкие детали. И помните: время идет.
Ну что? Вам удалось найти настоящий ответ? Он требовал не только острого зрения, но и логического мышления. Если вы справились, мы вас поздравляем – у вас довольно высокий IQ.
Если же вам эта головоломка не покорилась, мы подскажем ответ. Вы, наверное, знаете, что к фотографиям на документы есть жесткие требования.
Обратите внимание на крайний слева паспорт. На фото видно рамку из цветов, поэтому очевидно, это и есть фальшивый документ.
Другие головоломки от УНИАН
Если вам нравятся такие задачки, вы можете попробовать найти настоящего утенка среди сотни игрушек за 5 секунд. Эта задача довольно сложная, поэтому вам понадобится вся ваша внимательность.
Также предлагаем вам отыскать настоящего кота среди кучи игрушек. Или можете попробовать определить владельца собаки среди трех мужчин.