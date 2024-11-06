Среди кучи игрушечных котов спрятался настоящий пушистик.

Головоломки прекрасно тренируют ваш мозг, критическое мышление и внимательность к деталям, которые другие могут пропустить. В новой головоломке от УНИАН вам надо бросить вызов собственным способностям.

Ниже вы увидите изображение с котами – все, кроме одного, игрушечные. Но сначала расскажем вам предысторию, это важно. Перед тем, как улечься на диван, пушистый красавец побывал на кухне, наелся и решил найти уютное место для сна.

Он искал покоя, тишины, и нашел ее среди нескольких десятков игрушечных котов, которые есть в его доме – хозяева любят котов, поэтому и собирают такие игрушки. Ваша задача найти пушистика за 5 секунд.

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Внимательно рассмотрите изображение, обращайте внимание даже на малейшие детали.

Ну что? Вам удалось отыскать котика среди кучи игрушек? Если да, мы вас поздравляем – вы настоящий гений.

Если же головоломка показалась слишком сложной, мы подскажем правильный ответ. Вы помните, что котик перед этим побывал на кухне и наелся? Обратите внимание на пушистика справа. У него изо рта течет слюнка – это и есть настоящий кот.

Другие интересные головоломки

Если вам по душе подобные задания, у нас есть еще несколько похожих головоломок, которые вам точно понравятся. Вы можете попробовать найти человека среди статуй за 5 секунд.

Кроме того, предлагаем вам проверить свою внимательность в головоломке с людьми на свадьбе. Кто-то один – пришелец, его вам и нужно найти. Времени мало – всего 9 секунд.

Также можете попробовать определить, кто из людей на картинке на самом деле прибыл из будущего.

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