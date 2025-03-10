У каждого щенка есть любимая игрушка, а один из пушистиков взял с собой еще и кость.

Головоломки очень популярны среди пользователей интернета. Они не только помогают отвлечься от обыденности, но и способствуют развитию различных когнитивных способностей.

Знали ли вы, что регулярное решение головоломок и различных оптических иллюзий помогает тренировать внимательность к деталям, умение быстро принимать решения и другие важные навыки. УНИАН подготовил новое задание для своих читателей. Готовы проверить себя?

Ниже вы увидите изображения с собачками. Возле каждого из них – любимая игрушка, то ли мишка, то ли мячик. Один из пушистиков взял с собой кость, и вам нужно ее отыскать.

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На ответ у вас будет всего 9 секунд. Так что советуем не медлить.

Ну что, вы принимаете этот вызов? Время пошло!

Ваши 9 секунд на поиск кости истекли. Вам удалось справиться с заданием? Если да, вы обладаете острым зрением и способны отделить лишние детали на картинке.

Ответ:

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Найти четырехлистник – это настоящая удача. Он давно считается символом фортуны. Попробуйте отыскать его в головоломке от УНИАН.

Или же можете проверить себя в задании, где нужно найти лису среди улыбающихся собачек. На ответ у вас будет всего 7 секунд.

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