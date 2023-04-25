В последнее время голландцы повадились вешать государственный флаг вверх ногами, чтобы насолить правительству.

В Нидерландах мэры городов и сообщества семей погибших солдат попросили граждан повесить национальные флаги в День памяти должным образом, а не вверх ногами. Об этом пишет Euractiv.

Издание отмечает, что на фоне очередного политического кризиса в стране, вызванного разногласиями между правительством и фермерами, многие граждане начали намеренно вывешивать национальный флаг вверх ногами – в знак протеста.

В преддверии Дня памяти жертв Второй мировой войны 4 мая и Дня освобождения Нидерландов от немецкой оккупации 5 мая граждан просят хотя бы в памятные даты отказаться от такого протеста.

Видео дня

"Я не буду стоять на пути свободы слова. Конечно, не тогда, когда кто-то хочет протестовать в своем собственном доме. Но в такие дни, как День короля или 4 и 5 мая, людям больно видеть перевернутый флаг. Об этом тоже нужно помнить", – заявил мэр города Эйссельштейн Патрик ван Домбург.

Королевский комиссар Арно Брок поддержал это мнение. По его словам, эффект и мощность данного символического протеста уже закончились, поэтому пора вернуть флаги в нормальное положение из уважения к тем, кто хочет отметить Дни памяти.

"Для нас больно видеть этот флаг, висящий вверх ногами. Наш ребенок, наш родитель, партнер, брат или сестра вернулись домой в гробу под тем же самым флагом. Это было много лет назад, но для нас это похоже на вчерашний день", – говорится в письме, опубликованном семьями голландских солдат и жертв Второй мировой войны.

Перевернутый флаг Нидерландов

В политической культуре Нидерландов с некоторых пор появилась традиция выражать протест против политики правительства вывешиванием национального флага вверх ногами. Формально это не является осквернением национального символа, но дает понять окружающим, что гражданин осуждает решения властей.

Так, в 2021 году в стране прошла волна таких протестных вывешиваний флага вверх ногами, когда многие граждане выражали недовольство затянувшимися мерами карантина против коронавируса. В 2022 году стартовала новая волна такого протеста. В этот раз из-за резкого ужесточения экологических норм в сельском хозяйстве, что разозлило фермеров.

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