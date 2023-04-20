Ван Дартель, бывший посол Нидерландов в Сербии, Польше и России, уволился из-за комментариев, которые он сделал автору новой книги.

Нидерландский дипломат, назначенный менее трех недель назад для продвижения участия страны в восстановлении Украины, уволился из-за комментариев, которые он якобы сделал о России в новой книге.

Министерство иностранных дел Нидерландов заявило, что Рон ван Дартель немедленно уйдет в отставку, пишет Sky News.

Министр внешней торговли и сотрудничества в области развития Лие Шрайнемахер "уважает это решение и приняла его отставку", говорится в сообщении министерства.

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Ван Дартель, бывший посол Нидерландов в Сербии, Польше и России, уволился из-за комментариев, которые он сделал автору новой книги.

Голландская телекомпания RTL сообщила, что они включили его в слова: "Украинцы тоже русские. Мы не должны забывать об этом. Такова реальность".

Министерство заявило, что Ван Дартель сделал комментарии до своего назначения в начале этого месяца, но они были опубликованы только после того, как он приступил к своей новой должности.

"Ван Дартел "осознал, что он больше не может заслуживать доверия с помощью сделанных заявлений, и поэтому решил немедленно уйти в отставку", - говорится в сообщении министерства.

Помощь от Нидерландов Украине - детали

Нидерланды предоставят 100 миллионов евро через Всемирный банк в виде гарантий для финансирования аграрных компаний в Украине, а также на закупку генераторов, чтобы помочь людям пережить предстоящую зиму.

Правительство Нидерландов обнародовало список военной помощи Украине, которую передали после полномасштабного вторжения России.