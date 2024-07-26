В списке есть малина и авокадо.

Диетологи Роксана Эхсани и Бонни Тауб-Дикс назвала десять продуктов с высоким содержанием клетчатки, пишет Parade.

Отмечается, что клетчатка является важным питательным веществом, Одним из самых популярных продуктов, который известен своим высоким содержанием клетчатки, является овсянка. Однако во многих других продуктах содержится больше клетчатки, чем ней, и они могут быть гораздо вкуснее для вас

10 продуктов, в которых много клетчатки

Малина. Содержит крошечные семена, которые способствуют высокому содержанию пищевых волокон в одной порции. Вы можете добавить чашку этих сладких ягод в утреннюю тарелку овсянки, чтобы получить завтрак с высоким содержанием клетчатки. Добавляйте малину в смузи, салаты или десерты, посоветовала диетолог Эхсани.

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Миндаль. Три столовые ложки миндаля содержат такое же количество клетчатки, как и тарелка овсянки. Еще миндаль также является орехом с самым высоким содержанием кальция, еще одного питательного вещества, которого большинству не хватает. Кроме того, это отличный источник растительного белка и полезных для сердца жиров, утверждают специалисты. Также исследования показывают, что миндаль может повысить богатство микрофлоры, способствуя здоровью кишечника.

Чечевица. Очень питательная, недорогая, универсальная и содержит большую дозу пищевых волокон, поскольку представляет собой семена.

Авокадо. Богатый источник микроэлементов и полифенолов с низким содержанием натрия и поддерживающий общее состояние здоровья. Авокадо содержит полезные жиры, а также как растворимые, так и нерастворимые волокна, отметила диетолог Эхсани.

Нут. По словам диетолога Тауб-Дикс, бобовые - самые недооцененные продукты, которые являются прекрасным источником питательных веществ. Нут содержит не только клетчатку, но и растительный белок.

Темно-синяя фасоль. Еще одна бобовая культура с высоким содержанием клетчатки. Также она является отличным средством в борьбе с метаболическим синдромом. Одно исследование показало, что взрослые с избыточным весом или ожирением, которые ели 5 чашек темно-синей фасоли в неделю в течение 8 недель, сообщали об уменьшении окружности талии, нормализации уровня сахара в крови и артериального давления.

Семена чиа. Содержат растворимую клетчатку, здоровую дозу незаменимых жиров омега-3 и белок.

Артишок. Богат клетчаткой и имеет массу преимуществ для здоровья. Было изучено, что он помогает снизить уровень холестерина, а также регулировать кровяное давление.

Ячмень. Кроме клетчатки, содержит белок. Его можно использовать для приготовления сладких или соленых блюд.

Груши. Если вы хотите сладкую закуску, богатую клетчаткой, возьмите грушу. Кроме того, ученые доказали, что груши снижают риск развития диабета.

Напомним, ранее доктор назвала самые вредные фрукты и ягоды во время похудения.

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