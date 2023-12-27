Этот овощ невероятно полезен для кишечника, отметил специалист.

Ни для кого не секрет, что хорошее здоровье и овощи идут рука об руку. Одним из заметных преимуществ овощей при этом является то, что они помогают улучшить здоровье кишечника, что очень важно для общего состояния организма. И польза одного овоща особенно недооценена в этом плане.

Как пишет EatingWell, доктор медицинских наук, гастроэнтеролог и эксперт по здоровью кишечника Уилл Булсевич отметил, что включение брюссельской капусты в качестве основного продукта в ваш рацион может изменить "правила игры" для вашего здоровья и способствовать борьбе с хроническими заболеваниями.

По его словам, содержание клетчатки в брюссельской капусте делает ее суперпродуктом для здоровья кишечника. Исследования показывают, что клетчатка способствует росту и активности полезных бактерий, поддерживая здоровую кишечную среду.

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"Брюссельская капуста невероятно полезна для кишечника. В каждом из этих милых маленьких брюссельцев есть грамм клетчатки", - отметил доктор.

Также он акцентировал внимание на исследованиях, которые показывают, что антиоксиданты, содержащиеся в брюссельской капусте, имеют и другие значительные преимущества для здоровья в частности, они борются с воспалениями в организме.

Кроме того, согласно исследованию 2022 года, овощи семейства крестоцветных, такие как брюссельская капуста, обладают антиоксидантными свойствами, которые могут снизить риск развития рака.

"Когда вы думаете о крестоцветных, думайте о борьбе с раком. Исследования показали, что люди, которые потребляют больше крестоцветных овощей, имеют меньший риск развития нескольких типов рака", - добавил специалист.

Он указал и на то, что сырая брюссельская капуста может содержать больше антиоксидантов, чем приготовленная.

Напомним, ранее специалисты назвали овощ, который нужно есть ежедневно для здоровья сердца.

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