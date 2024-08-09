Этот страх может быть непреодолимым, создавая парадокс.

Когда мы говорим о личностном и профессиональном росте, страх неудачи обычно занимает центральное место. Но есть еще одна, менее обсуждаемая тревога, которая часто скрывается на заднем плане: страх успеха. Этот страх тонко формирует наш выбор и действия, отметил американский психолог Марк Трэверс в колонке на Forbes.

"Страх успеха включает в себя тревогу по поводу достижения своих целей и потенциальных последствий, которые сопровождают это достижение. Это беспокойство по поводу выхода на новый уровень достижений и решения неизвестных проблем, которые он может принести. В отличие от страха неудачи, который направлен на избежание боли и разочарования, страх успеха связан с избеганием ответственности, изменений и потенциальных потерь, которые сопровождают успех и приводят к снижению удовлетворенности жизнью в долгосрочной перспективе", - отметил специалист.

По его словам, этот страх может быть непреодолимым, создавая парадокс, когда, несмотря на наличие навыков и возможностей для достижения успеха, мы можем неосознанно саботировать собственные усилия.

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При этом Трэверс назвал три ключевые причины страха успеха: боязнь перемен, боязнь ответственности, боязнь потерять отношения.

Беспокойство о том, что вы не заслуживаете успеха, или страх, что вы не сможете его удержать, могут нанести психический ущерб, предупредил психолог.

Напомним, ранее УНИАН назвал 7 неудобных истин о счастье, которые важно знать.

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