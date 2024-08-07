Эти 6 привычек делают вас несчастными: как от них избавиться

Психологи советуют назважди забыть об этих привычках, если вы хотите достичь успеха и почувствовать счастье.

Несчастье - это сочетание многих сложных факторов, от нашего социально-экономического происхождения до нашей семейной динамики, генетики, удачи, таланта, интеллекта и контекста.

Как пишет журналист Малкольм Гладуэлл в книге Outliers, "Успех - это не совпадение случайностей. Он возникает в результате предсказуемого и мощного набора обстоятельств и возможностей".

Впрочем, наше счастье только в наших руках. Но иногда мы делаем то, что отдаляет это ощущение и делает нас несчастными, пишет Hack Spirit. Хотя ваши привычки являются лишь частью этого процесса, они действительно играют огромную роль. Поэтому, если вы чувствуете глубокое несчастье в жизни, виной этому могут быть эти 6 привычек.

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1. Вы ожидаете, что мотивация появится перед каждым действием

Первая колоссальная ошибка многих несчастных людей заключается в том, что они предполагают, что действиям может предшествовать только мотивация. Если вы не чувствуете мотивации, это все. Конец истории. Вместо того, чтобы пойти в спортзал, вы в конечном итоге валяетесь на диване.

Дело в том, что сделать первый шаг часто самое трудное. Часто вам не нужна мотивация, чтобы действовать. Вам просто нужно сжать зубы и протолкнуться, или заставить свой мозг сотрудничать. Меньше думайте и больше действуйте.

2. Когда вы чувствуете отчаяние и депрессивное состояние, вы активно их углубляете

Знаете ли вы то чувство, когда вы лежите в постели и просматриваете приложение для доставки еды, даже если на кухне много продуктов? Чаще всего, вы на самом деле не настолько истощены. Вы просто чувствуете себя немотивированным.

Но вместо того, чтобы сделать что-то, чтобы поднять себе настроение, от принятия душа или танцев в своей спальне до приготовления обеда и прогулки, вы углубляете свои депрессивные настроения.

Индивидуальное счастье во многом зависит от ваших ежедневных привычек. Если вы замечаете, что находитесь в режиме ленивого и недовольного, сделайте с этим что-то.

3. Вы мечтаете, но не стремитесь

Говоря о действиях, я знаю слишком много людей, которые говорят болтовню, но не действуют. У них могут быть замечательные мечты путешествовать по миру, начать бизнес или сменить работу, и они тратят много времени на размышления о различных путях, которыми они могут пойти в жизни.

Но когда дело доходит до дела, они остаются там, где есть. Неподвижно. Комфортно. Жалко.

Если вы не превратите свои мечты в цели, они останутся мечтами. Составьте конкретные планы. Делайте маленькие шаги вперед, день за днем.

4. Вы делаете то, что от вас ожидают, а не то, что действительно хотите

Вы могли бы путешествовать по миру, но что это даст для вашей карьеры? Вы можете начать малый бизнес, но что бы вы делали, если бы он потерпел крах? Что бы люди подумали о вас и вашей жизненной траектории?

Для многих людей прислушиваться к своей интуиции и следовать своим мечтам не противоречит тому, что ожидает от нас общество. Но для других это совсем не так.

Иногда вам нужно отойти от нормы общества, чтобы достичь настоящего счастья. То, что о вас думают другие люди, это их личное дело. Ваша задача - делать то, что считаете нужным.

5. Вы недооцениваете свои таланты и навыки

Почему бы тебе не пойти за тем, чего хочешь? Что вам мешает? Вы можете чувствовать себя растерянными, не зная, какая ваша цель в жизни . У вас может быть несколько вариантов, но вы не совсем уверены, как достичь этих целей.

Как бы там ни было, существует большая вероятность того, что вы недооцениваете собственные знания, навыки и таланты.

Уверенность - половина успеха. Вы всегда можете приобрести новые навыки постепенно. Если вы чего-то не знаете, вы всегда можете исследовать это. Умение верить в себя - главная составляющая коктейля успеха.

6. Вы прислушиваетесь к своему страху, а не к интуиции

Очень часто несчастье рождается из-за страха. Страх и счастье могут сосуществовать. Важно то, решите ли вы идти вперед, несмотря на этот страх, или сдадитесь и останетесь в своей зоне комфорта.

Каждый раз, когда вам нужно принять важное решение, которое может изменить вашу жизнь, в вашем сознании звучат два голоса: ваш страх и ваша интуиция.

Ключ к долговременному счастью - действовать в соответствии со своей интуицией. Поддаться страху легко. Следуя интуиции. Это трудно. И да оно того стоит.

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