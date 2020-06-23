В сети набирает популярность видео, на котором жираф мчится за джипом с туристами

В сети приобретает популярность видео из африканского заповедника, как жираф на большой скорости несется за джипом с туристами, которые приехали на сафари, говорится в сюжете ТСН.

Животное пыталось догнать машину и, в конце концов, ему это удалось. Водитель едва успел оторваться, чтобы уберечь напуганных туристов.

Как сообщал УНИАН, ранее на видео попало противостояние двух жирафов в Зимбабве.