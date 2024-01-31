По его словам, жаль, что в начале карьеры никто не подсказал об этом пути ему.

Генеральный директор YouTube Нил Мохан раскрыл совет №1 для тех, кто хочет добиться успеха в качестве SEO и развить свой собственный бизнес до уровня самого популярного видеохостинга мира.

Он говорит, эти слова могут показаться банальными, но он был бы рад услышать их в начале карьеры, еще до того, как возглавил отдел медийной рекламы Google в 2008 году, а уже через 7 лет стал руководить YouTube.

"Совет, который я даю людям, спрашивающим: "В чем секрет успешного создателя платформы?". На самом деле просто быть верным себе", - сказал он во время мероприятия Стэнфордской высшей школы бизнеса.

По его словам, это самый главный и правдивый принцип, которым следует руководствоваться. "Я хотел бы, чтобы кто-то дал мне этот совет в начале моей карьеры, потому что ничто не звучит более правдоподобно", - указал он.

Комментируя свой опыт в качестве главы YouTube Мохан отметил, что эта работа научила его ценить аутентичность личности. Самые успешные блогеры YouTube открыто рассказывают о своей реальной жизни в видео, акцентирует он.

Неважно, о каком именно контенте идет речь: это спортивные обозреватели, музыканты, творческие личности или другие обитатели видеохостинга - все они талантливы и знают, как рассказать именно "свою" историю, оставаясь верными себе, акцентировал Мохан.

"[Зрители] могут мгновенно определить, действительно ли это их истинное "я"", - отметил он.

Также Мохан считает важным на пути к успеху проявлять заботу, заинтересованность и искренность к тому, чем занимаешься. "Это особенно важно для молодых людей в начале их карьеры", - считает он.

По его словам, главное в длительной перспективе рассматривать те проекты, которые соответствуют именно твоим желаниям, а не ожиданиям других людей.

Сеть советует сильную утреннюю привычку для успеха

В сети аккаунты самопомощи советуют для достижения успеха каждое утро выполнять простой ритуал: брать дневник и записывать ответы на 5 главных вопросов.

Такой метод поможет упорядочить мысли и поставить цели, говоря там. Известные медицинские учреждения и NYT согласны с этим. О каких вопросах для "счастья" идет речь

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