Генеральный директор YouTube Нил Мохан раскрыл совет №1 для тех, кто хочет добиться успеха в качестве SEO и развить свой собственный бизнес до уровня самого популярного видеохостинга мира.
Он говорит, эти слова могут показаться банальными, но он был бы рад услышать их в начале карьеры, еще до того, как возглавил отдел медийной рекламы Google в 2008 году, а уже через 7 лет стал руководить YouTube.
"Совет, который я даю людям, спрашивающим: "В чем секрет успешного создателя платформы?". На самом деле просто быть верным себе", - сказал он во время мероприятия Стэнфордской высшей школы бизнеса.
По его словам, это самый главный и правдивый принцип, которым следует руководствоваться. "Я хотел бы, чтобы кто-то дал мне этот совет в начале моей карьеры, потому что ничто не звучит более правдоподобно", - указал он.
Комментируя свой опыт в качестве главы YouTube Мохан отметил, что эта работа научила его ценить аутентичность личности. Самые успешные блогеры YouTube открыто рассказывают о своей реальной жизни в видео, акцентирует он.
Неважно, о каком именно контенте идет речь: это спортивные обозреватели, музыканты, творческие личности или другие обитатели видеохостинга - все они талантливы и знают, как рассказать именно "свою" историю, оставаясь верными себе, акцентировал Мохан.
"[Зрители] могут мгновенно определить, действительно ли это их истинное "я"", - отметил он.
Также Мохан считает важным на пути к успеху проявлять заботу, заинтересованность и искренность к тому, чем занимаешься. "Это особенно важно для молодых людей в начале их карьеры", - считает он.
По его словам, главное в длительной перспективе рассматривать те проекты, которые соответствуют именно твоим желаниям, а не ожиданиям других людей.
Сеть советует сильную утреннюю привычку для успеха
В сети аккаунты самопомощи советуют для достижения успеха каждое утро выполнять простой ритуал: брать дневник и записывать ответы на 5 главных вопросов.
Такой метод поможет упорядочить мысли и поставить цели, говоря там. Известные медицинские учреждения и NYT согласны с этим. О каких вопросах для "счастья" идет речь