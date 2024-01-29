Если утром просыпаешься несчастливым и не можешь упорядочить собственные мысли и планы, не говоря уже о каких-то масштабных целях в жизни, сеть советует потратить несколько минут н а самый мощный" ритуал.
Он может все глобально изменить, утверждает аккаунт самопомощи в Instagram keys4success. Там советуют завести личный дневник и каждый день записывать ответы на 5 вопросов:
- За что я благодарен?
- Какова моя самая важная задача на сегодняшний день?
- Какой самый важный момент в моей жизни произошел вчера?
- Как я себя чувствую сейчас?
- Над чем я сейчас работаю, что могу изменить к лучшему?
Следует отметить, что вести личный дневник - это не какой-то очередной модный тренд. По данным Медицинского центра Университета Рочестера, такой метод может оказаться результативным для анализа сложных и интенсивных эмоций, которые испытывает человек на протяжении дня. Более того, такие творческие минуты в одиночестве с дневником способны помочь разобраться в каких-то личных проблемах, снизить уровень стресса и повлиять на настроение.
С этим выводом также соглашается медицинское учреждение Kaiser Permanente. Там акцентируют, что снижение чувства тревожности - едва ли не самый главный плюс подобной привычки.
Отметим, о положительном эффекте от ведения дневника также упоминала американская журналистика Хейли Фелан. В своей колонне на The New York Times она проанализировала выводы ученых и констатировала: для современного человека ведение дневника можно сравнить с панацеей.
"Существуют очевидные преимущества, такие как развитие внимательности, памяти и коммуникативных навыков. Но исследования также показали, что ведение дневника может привести к улучшению сна, укреплению иммунной системы, большей уверенности в себе и повышению IQ", - указала она.
Вредные привычки - от них вы постоянно чувствуете усталость
Иногда реальной причиной безграничного ощущения усталости может оказаться вредный образ жизни. А конкретнее, психологи говорят о 8 привычках - их легко исправить, но о них трудно самостоятельно догадаться.
Некоторые из них связаны с сексуальной жизнью, кофе и темнотой - подробнее о постоянных причинах усталости в материале.