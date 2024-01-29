Этот ритуал займет несколько минут и поможет упорядочить мысли и планы на будущее. Известные медицинские учреждения и NYT согласны с этим.

Если утром просыпаешься несчастливым и не можешь упорядочить собственные мысли и планы, не говоря уже о каких-то масштабных целях в жизни, сеть советует потратить несколько минут н а самый мощный" ритуал.

Он может все глобально изменить, утверждает аккаунт самопомощи в Instagram keys4success. Там советуют завести личный дневник и каждый день записывать ответы на 5 вопросов:

За что я благодарен? Какова моя самая важная задача на сегодняшний день? Какой самый важный момент в моей жизни произошел вчера? Как я себя чувствую сейчас? Над чем я сейчас работаю, что могу изменить к лучшему?

Следует отметить, что вести личный дневник - это не какой-то очередной модный тренд. По данным Медицинского центра Университета Рочестера, такой метод может оказаться результативным для анализа сложных и интенсивных эмоций, которые испытывает человек на протяжении дня. Более того, такие творческие минуты в одиночестве с дневником способны помочь разобраться в каких-то личных проблемах, снизить уровень стресса и повлиять на настроение.

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С этим выводом также соглашается медицинское учреждение Kaiser Permanente. Там акцентируют, что снижение чувства тревожности - едва ли не самый главный плюс подобной привычки.

Отметим, о положительном эффекте от ведения дневника также упоминала американская журналистика Хейли Фелан. В своей колонне на The New York Times она проанализировала выводы ученых и констатировала: для современного человека ведение дневника можно сравнить с панацеей.

"Существуют очевидные преимущества, такие как развитие внимательности, памяти и коммуникативных навыков. Но исследования также показали, что ведение дневника может привести к улучшению сна, укреплению иммунной системы, большей уверенности в себе и повышению IQ", - указала она.

Вредные привычки - от них вы постоянно чувствуете усталость

Иногда реальной причиной безграничного ощущения усталости может оказаться вредный образ жизни. А конкретнее, психологи говорят о 8 привычках - их легко исправить, но о них трудно самостоятельно догадаться.

Некоторые из них связаны с сексуальной жизнью, кофе и темнотой - подробнее о постоянных причинах усталости в материале.

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