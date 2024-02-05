После выявления заболевания король продолжит исполнять государственные обязанности и работать с документами.

У короля Великобритании Чарльза III обнаружили рак, сообщили в Букингемском дворце.

Заболевание у 75-летнего монарха диагностировали во время процедур, связанных с увеличением простаты.

Отмечается, что после выявления заболевания король продолжит исполнять государственные обязанности и работать с документами. Врачи посоветовали королю пока отложить публичные мероприятия.

"Его Величество решил поделиться своим диагнозом, чтобы предотвратить спекуляции и в надежде, что это поможет общественному пониманию всех тех, кто во всем мире страдает от рака", - говорится в заявлении.

Напомним, вся королевская семья поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупантами. Некоторое время назад появлялась информация, что монархи всячески помогают украинским беженцам в Великобритании, однако свои действия они держат в секрете.

Восхождение Чарльза ІІІ на престол

6 мая, в Великобритании в Вестминстерском аббатстве прошла церемония коронации Чарльза ІІІ.

Церемонию вел архиепископ Кентерберийский. Во время коронации король принял присягу. Чарльзу надели корону и вручили большой государственный меч, две королевские булавы, шар суверена, посох Святого Эдуарда, коронационное кольцо, а также скипетр с крестом и скипетр с голубем. После коронации Чарльз ІІІ взошел на престол и принял клятвы на верность от священнослужителей, пэров (высшего дворянства) и членов собственной семьи.

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