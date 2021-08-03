По словам очевидца, путешественники так и не поняли, с кем именно они только что познакомились.

Королева Елизавета II подшутила над американскими туристами, которые ее не узнали.

Об этом случае рассказал бывший офицер охраны ее Величества Ричард Гриффин, пишет The Sun.

По его словам, он видел, как туристы встретили Елизавету во время прогулки по английской королевской резиденции в Балморале, Шотландия, где королева нередко проводит лето. Путешественники спросили женщину, живет ли она где-то здесь. Королева ответила, что имеет дом неподалеку.

Тогда туристы поинтересовались, встречала ли она когда-нибудь королеву.

"Нет, но этот полицейский встречал", - ответила Елизавета, указав на Гриффина, который более 30 лет проработал с королевской семьей.

Как отметил бывший офицер, туристы ушли, так и не поняв, с кем именно они только что познакомились.

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Автор: Катерина Комолова