Объявления о продаже подержанного автомобиля иногда может отражать характер человека и его отношение к самой машине.

Популярный британский портал продажи новых и подержанных автомобилей Auto Trader раскрыл самые причудливые причины, почему автомобилисты продают свой автомобиль.

Водители, покупающие подержанные автомобили, обычно могут услышать такие фразы как "вынужденная продажа" или "нужно обновить семейный автомобиль". Однако некоторые продавцы бывают немного креативнее, когда дело доходит до продажи своего транспортного средства на онлайн-портале.

Эрин Бейкер, редакционный директор Auto Trader, рассказала изданию Express, что эмоции, которые некоторые продавцы вкладывают в описание своего автомобиля, отражают то, что они испытывали во время владения им.

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"Жизнь меняется, например, новая работа или дом, расширение семьи или развод означают, что людям приходится расставаться со своими любимыми автомобилями. Поэтому неудивительно, что любовь, эмоции и личность некоторых британцев проявляются в рекламе автомобилей, к которым они испытывают сильную привязанность!" – заявила Эрин Бейкер.

Так, один автомобилист продал свою Audi A3 Sportback 2011 года, потому что его "неблагодарный" сын не хотел эту машину. В объявлении было написано: "Продается от имени сына, работающего далеко, поскольку у него нет манер и он неблагодарен".

На каком-то этапе многие автомобилисты вынуждены продать автомобиль, который им нравится, чтобы заработать деньги на другие аспекты жизни. Так, один водитель выставил на продажу свой внедорожник Mercedes-Benz GLE Class, чтобы профинансировать свой бизнес после ухода с нелюбимой работы.

Продавец сказал: "Продаю свою гордость и радость, поскольку [мне] надоело работать на идиотов и с ними, поэтому я открыл свой бизнес".

Как правильно покупать автомобиль

Как писал УНИАН, автодилер Джеймс из Chops Garage, который делает покупки на британских автомобильных аукционах Coхpart и Private Sales, показал, на какие авто не стоит тратить деньги и время.

А вот известный автомеханик Скотти Килмер объяснил, почему он убежденный сторонник автомобилей, выпускаемых компанией Toyota. Он отметил, что надежность этих авто позволяет водителям экономить деньги в долгосрочной перспективе.

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