Такие люди не обязательно плохие или токсичные по своей природе.

Дружба иногда может быть полна драмы, негатива и непредвиденного стресса. Определенные типы людей могут постоянно привносить эти нежелательные элементы в вашу жизнь. Такие люди не обязательно плохие или токсичные по своей природе. Но держать их в своей жизни может быть изнурительным или эмоционально тяжелым, пишет Hack Spirit.

Психологи выделяют 8 типов таких людей, с которыми стоит пересмотреть дружбу:

Постоянно жалуются

У каждого из нас бывают такие моменты, когда нам просто нужно высказаться. Но есть разница между время от времени выпускать пар и постоянно жаловаться на все. Друг, который всегда настроен негативно, может истощать. Психология говорит о том, что негативные эмоции заразны. Постоянно находясь рядом с людьми такого типа, вы можете стать более пессимистичными. Отказ от такой дружбы поможет сохранить психическое здоровье и благополучие.

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Друг-привычка

Это те друзья, которые прошли через неприятности – друзья из начальной школы или соседи по комнате в колледже. Они видели, как вы растете и развиваетесь, и делят бесчисленные воспоминания. Но иногда эта дружба на всю жизнь может стать скорее привычкой, чем настоящей связью. Вы можете обнаружить, что у вас больше не так много общего.

Такую дружбу легко сохранить через историю и знакомство, но психология подсказывает, что это не нормально. Иногда необходимо, отказываться от дружбы, которая больше не соответствует вашим текущим интересам, ценностям или потребностям.

Односторонний друг

У вас есть друг, который, кажется, берет больше, чем дает. Они всегда рядом, когда вы им нужны, но когда они нужны вам, их нигде не найти. Это может быть признаком односторонней дружбы. Односторонняя дружба может заставить вас чувствовать себя эмоционально истощенным и недооцененным. Вы всегда рядом, чтобы поддержать их, но когда вам нужно опереться на плечо, они часто слишком заняты или незаинтересованы.

Критик

Они могут критиковать ваш образ жизни, выбор или даже личность. Хотя важно иметь друзей, которые могут дать нам честный отклик, существует грань между конструктивной критикой и постоянным негативом.

Такой друг может думать, что он делает вам одолжение, указывая на ваши недостатки или ошибки. Но если их критика заставляет вас чувствовать себя плохо, возможно, пришло время пересмотреть эту дружбу.

Драматический магнит

Мы все знаем кого-то, кто, кажется, окружен драмой. Будь то серьезные разногласия, беспорядочные разрывы или бесконечные сплетни. Их жизнь кажется больше похожей на мыльную оперу, чем на реальность. Хотя поначалу это может быть привлекательным и даже развлекательным, дружить с драматическим магнитом может быть утомительным.

Постоянный конкурент

Друг, который всегда должен был быть на шаг впереди. Если вы получили новую работу, то его также только что повысили. Если вы поехали в хороший отпуск, он недавно посетит еще более экзотическое место. Каждый разговор будто превращался в соревнование. Эта постоянная потребность сравнивать и соревноваться может истощать. Однако дружба должна быть о взаимной поддержке и поощрении, а не о постоянном сравнении.

Друг, который заставляет подстраиваться

Друг, который всегда опаздывает или, что еще хуже, отменяет планы в последнюю минуту. Вам остается ждать, корректировать свой график, а иногда даже оплачивать счет за его ненадежность. Конечно, каждый может опаздывать или время от времени нужно отменить планы. Но если такое поведение становится привычкой, это неуважение. Это посылает сообщение о том, что ваше время не так ценно, как их время.

Энергетический вампир

Человек, который заставляет чувствовать себя истощенным после каждого взаимодействия. Они часто нуждающиеся, требовательные или просто склонны высасывать радость из любой ситуации. Это энергетические вампиры, и они могут серьезно повлиять на ваше психическое здоровье. Дружба должна быть о взаимной поддержке, позитиве и удовольствии. Если вы постоянно чувствуете истощение или угнетение после проведения времени с другом, это явный признак того, что что-то не так.

В конце концов, нормально ставить свое психическое благополучие на первое место. Не бойтесь дистанцироваться от дружбы, которая негативно влияет на ваше спокойствие и счастье.

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