Множество разных ветряных мельниц усеивают берега этого живописного городка, воссоздавая легендарный образ Нидерландов, какими они были когда-то.

Если вы хотите сбежать от городской суеты, то вам стоит заглянуть в этот маленький городок всего в 20 минутах езды от Амстердама.

Знаменитый коллекцией исторических ветряных мельниц и деревянных домов, Заансе-Сханс - это живописный район на реке Заан. Он предлагает посетителям заглянуть в жизнь до промышленной революции в стране, пишет Express.

В городке есть 11 ветряных мельниц:

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De Huisman: склад специй, где можно попробовать различные специи;

De Gekroonde Poelenburg: вековая лесопилка;

De Kat: мельница по производству красок;

De Zoeker: мельница по производству масла, краски и какао;

Het Jonge Schaap: уникальная копия лесопилки;

De Bonte Hen: маслобойня, которая работает с 1693 года;

De Os: ветряная мельница, которая была преобразована в дизельную мельницу;

Het Klaverblad: небольшая деревообрабатывающая мастерская;

De Bleeke Dood: старейшая мельница в Нидерландах, использовавшаяся для помола муки;

De Ooievaar: старая маслобойня, перенесенная в район Заан.

Регион Заан был одним из первых в мире промышленных районов. Сотни ветряных мельниц производили краску, нюхательный табак, горчицу, бумагу и обрабатывали дерево.

Прогуливаясь по историческому городку, вы встретите разных мастеров, которые до сих пор живут и работают в традиционных условиях.

Ни одна поездка в этот исторический городок не будет полной без посещения музея Заана, где для туристов выставлено богатое наследие региона. Музей рассказывает историю повседневной жизни в регионе Заан на протяжении веков.

После дня осмотра достопримечательностей лучше пойти в пекарню, построенную в 1658 году. В музее пекарни de Gecroonde Duyvekater можно отведать шоколад, марципаны и спекулас.

В Заансе-Сханс находится недалеко от Амстердама, и до него легко можно доехать на автобусе, поезде, автомобиле и даже велосипеде.

Поезда от Центрального вокзала Амстердама до Заандейк Заансе Сханс ходят каждые 30 минут, поездка занимает около 17 минут. А автобусный маршрут 800/801 отправляется от Центрального вокзала Амстердама каждые 15 минут и довезет вас до Заансе Сханс.

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