В Амстердаме пилот случайно подал сигнал об угоне самолета, ряд вылетов отложили

Авиакомпания Air Europa принесла извинения за инцидент.

В амстердамском аэропорту Схипхол пилот самолета компании Air Europa случайно активировал сигнал об угоне борта.

Об этом со ссылкой на нидерландского вещателя NOS сообщает «Европейская правда».

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Отмечается, что самолет должен был вылететь в Мадрид. В 18:45 пилот случайно сообщил об угоне борта, в тот момент на нем находились 27 пассажиров. Через два часа у перевозчика сообщили, что ситуация нормализовалась.

"Ложная тревога. На рейсе Амстердам-Мадрид в этот вечер ошибочно было активировано предупреждение, которое запускает в аэропорту протоколы на случай угона самолета. Ничего не случилось, все пассажиры в безопасности и ждут вылета. Мы приносим свои извинения", - говорится в сообщении авиакомпании.

Воздушный трафик в аэропорту претерпел значительные изменения из-за инцидента. Немало вылетов были отложены, однако ни одного рейса не отменили. «Угнанный» самолет вылетел из Амстердама в Мадрид в 22.50.

Отмечается, что сигнал о похищении представляет собой не физическую кнопку, а код, который должен ввести член экипажа.

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