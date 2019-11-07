цей матеріал доступний українською

В Амстердаме пилот случайно подал сигнал об угоне самолета, ряд вылетов отложили

09:35, 07 ноября 2019
Курьёзы
99 0
В Нидерландах ошибочно сообщили об угоне самолета с пассажирами / pics.ru

Об этом со ссылкой на нидерландского вещателя NOS сообщает «Европейская правда».

Читайте такжеLufthansa отменит 1300 рейсов из-за забастовки бортпроводников

Отмечается, что самолет должен был вылететь в Мадрид. В 18:45 пилот случайно сообщил об угоне борта, в тот момент на нем находились 27 пассажиров. Через два часа у перевозчика сообщили, что ситуация нормализовалась.

"Ложная тревога. На рейсе Амстердам-Мадрид в этот вечер ошибочно было активировано предупреждение, которое запускает в аэропорту протоколы на случай угона самолета. Ничего не случилось, все пассажиры в безопасности и ждут вылета. Мы приносим свои извинения", - говорится в сообщении авиакомпании.

Воздушный трафик в аэропорту претерпел значительные изменения из-за инцидента. Немало вылетов были отложены, однако ни одного рейса не отменили. «Угнанный» самолет вылетел из Амстердама в Мадрид в 22.50.

Отмечается, что сигнал о похищении представляет собой не физическую кнопку, а код, который должен ввести член экипажа.

Ранее на Тернопольщине юноша угнал «скорую», чтобы поехать домой в соседнюю область.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #аэропорт#Амстердам