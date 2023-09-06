Высокий уровень холестерина означает, что в вашей крови слишком много воскообразного вещества, вырабатываемого печенью

Организм должен поддерживать определенный уровень холестерина, потому что слишком большое его количество может закупорить артерии, вызывая серьезные проблемы со здоровьем. Диета может выступать в качестве катализатора или противоядия в этом процессе.

По словам практикующего диетолога Элисон Каллен, недостаточное употребление белка и слишком большое количество рафинированных углеводов могут стимулировать снижение выработки желчи, уменьшая количество холестерина, выводимого из организма.

К счастью, по мнению эксперта, "небольшие" изменения в продуктах питания могут помочь держать холестерин под контролем.

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Масло авокадо

Даже такая мелочь, как выбор растительного масла, может вызвать проблемы с уровнем холестерина. К счастью, изменение диеты может привести к "значительному" изменению уровня жиров.

Каллен рекомендовал использовать масло авокадо вместо твердых жиров и продуктов с более высоким содержанием насыщенных жиров, чтобы контролировать уровень холестерина.

Черника

Добавление в свой рацион черники, богатой полифенолами, — еще один научно обоснованный способ снизить уровень "плохого" холестерина.

"Употребление 150 граммов черники ежедневно в течение шести недель было связано со статистически значимым снижением уровня общего холестерина (6%), плохого холестерина (7%) и триглицеридов (27%); а уровень хорошего холестерина вырос на 6%", - отметила эксперт по питанию.

Так называемый "хороший" холестерин поглощает свой плохой аналог из крови и переносит его обратно в печень, где он перерабатывается. Таким образом, повышение уровня "хорошего" холестерина может улучшить общее состояние сердечно-сосудистой системы.

Клетчатка

Клетчатка, содержащаяся во фруктах, овощах, орехах и цельнозерновых продуктах, помогает снизить уровень холестерина. Каллен рекомендовала начинать с овса, поскольку он богат растворимой клетчаткой, которая может помочь быстро снизить уровень холестерина.

"Волокна с более высокой вязкостью, такие как те, что содержатся в овсе, ячмене или подорожнике, по-видимому, оказывают более универсальное воздействие на наше здоровье, чем волокна из пшеницы и риса", — добавила эксперт.

Каллен также посоветовала сочетать изменения в диете с физическими упражнениями, потому что это позволит увидеть изменения в течение двух месяцев.

"Главное — последовательность. Упражнения не обязательно должны быть высокой интенсивности или продолжительности, но желательно, чтобы их выполняли ежедневно", — сказала она.

Ранее УНИАН писал, что эксперт в области здоровья Сара Джарвис рассказала, что соль повышает кровяное давление.

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