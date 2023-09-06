Организм должен поддерживать определенный уровень холестерина, потому что слишком большое его количество может закупорить артерии, вызывая серьезные проблемы со здоровьем. Диета может выступать в качестве катализатора или противоядия в этом процессе.
По словам практикующего диетолога Элисон Каллен, недостаточное употребление белка и слишком большое количество рафинированных углеводов могут стимулировать снижение выработки желчи, уменьшая количество холестерина, выводимого из организма.
К счастью, по мнению эксперта, "небольшие" изменения в продуктах питания могут помочь держать холестерин под контролем.
Масло авокадо
Даже такая мелочь, как выбор растительного масла, может вызвать проблемы с уровнем холестерина. К счастью, изменение диеты может привести к "значительному" изменению уровня жиров.
Каллен рекомендовал использовать масло авокадо вместо твердых жиров и продуктов с более высоким содержанием насыщенных жиров, чтобы контролировать уровень холестерина.
Черника
Добавление в свой рацион черники, богатой полифенолами, — еще один научно обоснованный способ снизить уровень "плохого" холестерина.
"Употребление 150 граммов черники ежедневно в течение шести недель было связано со статистически значимым снижением уровня общего холестерина (6%), плохого холестерина (7%) и триглицеридов (27%); а уровень хорошего холестерина вырос на 6%", - отметила эксперт по питанию.
Так называемый "хороший" холестерин поглощает свой плохой аналог из крови и переносит его обратно в печень, где он перерабатывается. Таким образом, повышение уровня "хорошего" холестерина может улучшить общее состояние сердечно-сосудистой системы.
Клетчатка
Клетчатка, содержащаяся во фруктах, овощах, орехах и цельнозерновых продуктах, помогает снизить уровень холестерина. Каллен рекомендовала начинать с овса, поскольку он богат растворимой клетчаткой, которая может помочь быстро снизить уровень холестерина.
"Волокна с более высокой вязкостью, такие как те, что содержатся в овсе, ячмене или подорожнике, по-видимому, оказывают более универсальное воздействие на наше здоровье, чем волокна из пшеницы и риса", — добавила эксперт.
Каллен также посоветовала сочетать изменения в диете с физическими упражнениями, потому что это позволит увидеть изменения в течение двух месяцев.
"Главное — последовательность. Упражнения не обязательно должны быть высокой интенсивности или продолжительности, но желательно, чтобы их выполняли ежедневно", — сказала она.
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