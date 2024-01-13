Отказ от хлеба может повлиять на здоровье.

Эпидемия ожирения и тренды к похудению привели к изменениям подходов к питанию. Тенденции низкоуглеводных диет повлияло на отношение к хлебу и привело к тому, что некоторые полностью отказались от него.

Издание Health digest пишет, что то, как отказ от хлеба может повлиять на здоровье, зависит от типа хлеба, количества потребляемых продуктов и состояния здоровья человека. Кроме того, изменения в здоровье, связанные с отказом от хлеба, могут быть вызваны несколькими причинами.

Кровяное давление

Как объясняют в Калифорнийском университете в Дэвисе, гипертония и потребление продуктов с высоким содержанием натрия могут идти рука об руку. Поскольку хлеб может содержать много натрия (по данным Harvard Health Publishing), это означает, что хлеб может увеличить вероятность развития высокого кровяного давления.

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Кроме того, исследование, проведенное в 2020 году в журнале Nutrients, выявило связь между употреблением хлеба и повышенным кровяным давлением. Клиника Майо отмечает, что продукты, содержащие цельное зерно, могут не только помочь справиться с гипертонией, но и, возможно, снизить вероятность ее возникновения.

Если вы все же хотите исключить хлеб из своего рациона, то попробуйте заменить его. К примеру, вы можете добавить киноа к обеду или коричневый рис к ужину. Дикий рис и ячмень также являются хорошими вариантами.

Уровень сахара в крови

Диетолог Лиза Эндрюс объяснила, что белый хлеб может привести к быстрому повышению и снижению уровня сахара в крови, а вот цельнозерновой хлеб обычно не вызывает таких скачков. Это связано с тем, что у этих сортов хлеба разный гликемический индекс.

По словам эндокринолога Александра Уильямса из Кливлендской клиники, "гликемический индекс используется для классификации продуктов, содержащих углеводы, их потенциала для повышения уровня сахара в крови и того, как быстро они повышают уровень сахара в крови".

Продукты размещаются на шкале от нуля до ста, и чем выше продукт на шкале, тем выше его гликемический индекс и вероятность вызвать скачки и падения сахара в крови.

Доктор Уильямс также отмечает, что были проведены исследования, подтверждающие идею о том, что употребление продуктов с низким гликемическим индексом может быть полезно как для предотвращения, так и для снижения риска долгосрочных осложнений диабета 2 типа.

Похудение

Врач-диетолог Тай Ибитойе отметил, что хлеб получил дурную славу продукта, который автоматически приводит к набору веса. Это привело к ошибочному мнению, что человек должен полностью исключить хлеб из своего рациона, чтобы сбросить нежелательные килограммы.

Если вы сократите количество углеводов, это может привести к потере веса от воды, согласно Medical News Today.

Уровень энергии

Поскольку хлеб содержит углеводы, а углеводы дают энергию, хлеб - это способ подпитать организм энергией. И наоборот, исключение хлеба из рациона может привести к снижению уровня энергии.

Когда речь идет о хлебе и уровне энергии, необходимо учитывать некоторые моменты. В частности, тип хлеба, который вы едите, ведь он может повлиять на то, как долго у вас будет энергия.

Как рассказала диетолог Кристина Лабони, белый хлеб может быть хорошим выбором перед тренировкой, отчасти потому, что ваш организм переваривает его быстрее, что приводит к быстрому увеличению энергии. Однако если вы работаете в офисе, белый хлеб может вызвать у вас чувство усталости, так как заряд энергии, который он дает, выветривается быстрее. А вот цельнозерновой хлеб, который переваривается медленнее, дает энергию надолго. Кроме того, врач-диетолог Тай Ибитойе рассказала, что сокращение углеводов может означать пропуск питания и привести к вялости.

Если вы все же хотите отказаться от хлеба, добавьте в свой рацион другие источники цельного зерна - цельные зерна в салате, овсянка на завтрак.

Работа кишечника

По данным MedicineNet, белый хлеб не только не содержит клетчатки, но и, как правило, насыщен крахмалом. Из-за этих факторов употребление такого хлеба может привести к запорам или усугубить их. Но это не значит, что все виды хлеба обязательно вредны для вашего кишечника.

Хлеб из цельного зерна может оказывать благотворное влияние на запоры. Исследование 2010 года, опубликованное в Journal of Nutrition, показало, что ржаной хлеб из цельного зерна может быть более эффективным средством от запоров, чем пшеничный хлеб и слабительные средства.

Хотя есть доказательства того, что ржаной хлеб может помочь при запорах, MedicineNet утверждает, что рожь, а также пшеница и ячмень содержат глютен, который также может иногда вызывать запоры у некоторых людей.

Исключение хлеба из рациона может как повысить, так и понизить вероятность возникновения запоров, в зависимости от типа хлеба, который вы регулярно едите, и индивидуальных проблем со здоровьем.

Есть ли связь между хлебом и депрессией

По данным Science Alert, исследование, опубликованное в Американском журнале клинического питания, показало, что с увеличением потребления рафинированных углеводов и сахара повышается вероятность возникновения депрессии у женщин в постменопаузе.

И наоборот, у женщин, употреблявших в пищу цельнозерновые продукты, шансы возникновения депрессии снижались. Вероятная причина этого - гликемический индекс некоторых продуктов, ведь скачки сахара в крови могут влиять на настроение человека.

Уменьшение газообразования и вздутие живота

Когда человек страдает целиакией, его иммунная система воспринимает глютен как опасного захватчика. Со временем это приводит к повреждению тонкого кишечника. Симптомы целиакии могут включать вздутие живота и газообразование. Но употребление хлеба, содержащего глютен, может вызывать газообразование и вздутие живота, даже если у человека нет целиакии.

Как объясняет Кливлендская клиника, можно иметь непереносимость глютена, а это не то же самое, что целиакия. Тем не менее, человек с непереносимостью глютена может испытывать газообразование и вздутие живота в течение нескольких часов или даже дней после употребления глютена. Кроме того, у них могут быть запоры, диарея, тошнота, рвота и боли в животе. Туман в голове, усталость, беспокойство и депрессия также являются потенциальными признаками непереносимости глютена. Среди других тревожных признаков этой проблемы со здоровьем - головные боли, кожная сыпь и анемия.

Аллергия

Если вы испытываете заложенность носа или насморк каждый раз, когда едите хлеб, содержащий пшеницу, у вас может быть такая аллергия. Чихание и астма также являются возможными признаками аллергии на пшеницу.

У людей с такой аллергией может быть несварение желудка, желудочные спазмы, тошнота и/или рвота. Кожные проблемы, такие как крапивница или сыпь, также могут развиться в результате аллергии на пшеницу. Кроме того, аллергическая реакция на пшеницу иногда вызывает головную боль. И хотя обычно аллергия на пшеницу вызывает лишь легкие симптомы, она может стать причиной анафилаксии, которая может быть смертельно опасной.

Проблемы с кожей

Если у вас есть чувствительность к глютену, вы можете столкнуться с хроническим заболеванием, которое называется герпетиформный дерматит. К возможным признакам относятся проблемы с кожей, такие как волдыри и шишки, которые чешутся после употребления продуктов, содержащих глютен.

Кожные проблемы при герпетиформном дерматите обычно возникают на определенных участках тела, таких как линия роста волос и кожа головы, локти, ягодицы и колени. Как правило, бугорки, образующиеся при герпетиформном дерматите, располагаются в виде скоплений и могут быть от красного до пурпурного цвета или просто темнее, чем цвет кожи пациента.

Кроме того, кожа в месте скопления обычно обесцвечивается. Также возможно появление волдырей, которые могут быть похожи на те, что возникают при герпесе. Однако герпетиформный дерматит - это другое заболевание, не связанное с герпесом.

Помимо кожных проблем, герпетиформный дерматит может быть виновником проблем со здоровьем полости рта. Например, человек с этим заболеванием может заметить горизонтальные бороздки на зубах. Кроме того, может появиться точечный дефект эмали зубов, а также измениться цвет зубов. И хотя это встречается нечасто, но язвы могут быть признаком герпетиформного дерматита.

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