Рост импорта фиксируется во всех категориях молочных товаров.

Украина в октябре импортировала рекордный с начала полномасштабной войны объем молочных продуктов, отмечают аналитики Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

"В октябре в Украину было импортировано 6,08 тысяч тонн молочных продуктов, что на 27,8% больше, чем в прошлом месяце, и на 35% больше, чем в октябре 2022 года. Сейчас это самый большой показатель с марта 2022 года", - говорится в расчетах от УКАБ.

По данным экспертов, рост фиксируется во всех категориях молочной продукции, однако наибольшую долю в объемах импорта занимают сыры – 3,2 тысяч тонн. Кроме этого, за последний месяц вдвое увеличились объемы импорта сливочного масла - до 619 тонн, что является самым большим показателем с ноября 2021 года.

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Как рассказал аналитик УКАБ Максим Гопка в комментарии УНИАН, рост импорта молокопродуктов не приведет к ощутимым ценовым колебаниям на эту продукцию.

"Сейчас сильных изменений (цен – УНИАН) не должно быть. Львиную долю импорта занимают сыры, поэтому здесь больше может появиться импортных сыров, как отдельного вида продукта", – сообщил Гопка.

И это хорошая новость для украинских потребителей. Однако плохая-для отечественных производителей, поскольку, как отмечает эксперт, импортируемые сыры будут не дороже украинских, а потому создадут для них ощутимую конкуренцию.

Аналитик добавил, что импорт молокопродуктов активизировался из-за сезонного роста спроса на них. А дешевым он будет потому, что внутренние цены на сыры и сливочное масло в Европе уже несколько месяцев подряд держатся на относительно стабильном уровне.

Чего не скажешь о ситуации на рынке отечественных молочных товаров, которые уже несколько месяцев подряд дорожают. В первую очередь, это связано с дефицитом сырого молока, который образовался еще летом, поскольку августовская жара негативно повлияла на показатели производства.

Эксперты отмечают, что увеличение дешевого импорта может стимулировать украинских производителей снижать цены на собственную продукцию, чтобы не проиграть конкуренцию.

Что же касается украинского экспорта молочной продукции, то он держится на стабильном уровне. В октябре 2023 года украинские производители поставили за границу 8,25 тыс. тонн "молочки" - так же, как и октябре прошлого года. При этом, экспортная выручка в этом году уменьшилась на 19% - до 226,94 млн долл.

Цены на молокопродукты в Украине

По словам экспертов, в начале октября в Украине подорожали почти все молочные продукты, за исключением йогурта питьевого, по сравнению с прошлогодним периодом.

Тогда прогнозировалось, что в течение октября будет дальнейший рост цен на молочные продукты из-за недостатка молока-сырья на внутреннем рынке и повышения закупочных цен.

Во второй половине октября эксперт отметил, что среди молочных продуктов наибольшее подорожание и дефицит ожидается в отношении сливочного масла. Оно может вырасти в цене на 20-25% по сравнению с летними показателями.

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