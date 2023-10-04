Можно ли пить молоко перед сном и сколько его нужно выпить, чтобы уснуть.

Многие помнят еще с детства: хочешь уснуть - выпей немного теплого молока, и сон придет сам. Почему из-за молока хочется спать, кому оно помогает уснуть, а кому, наоборот, от него лучше воздержаться вечером - рассказываем в материале.

Как молоко помогает заснуть

Редко кто задумывается, почему от молока клонит в сон - работает и ладно. Оказывается, в молоке содержится несколько веществ, необходимых для хорошего сна:

триптофан - аминокислота, необходимая для выработки мелатонина, естественного гормона сна, чем больше его в крови - тем быстрее человек засыпает и крепче спит;

казеин - медленно усваиваемый белок, который отвечает за наращивание мышечной массы во сне;

кальций - помогает триптофану усвоиться и вырабатывает мелатонин, а также приводит в норму мышечную деятельность и избавляет от ночных судорог.

Впрочем, есть процент людей, кому категорически нельзя пить молоко на ночь - тем, кто страдает лактазной недостаточностью, имеет непереносимость лактозы. Организм в этом случае просто не сможет переварить лактозу молока, и, вместо ожидаемого эффекта, человеку придется провести полночи в туалете.

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Молоко на ночь - сколько его нужно пить

По мнению диетологов, перед сном достаточно выпить даже не стакан, а полстакана молока - 100 мл. Этого объема хватит, чтобы оставаться сытым примерно час, а за это время можно спокойно уснуть и такое количество жидкости не растягивает мочевой пузырь.

Молоко можно заменить кефиром: он помогает снять напряжение и успокаивающе подействует на мышечную и нервную системы, то есть, помогает расслабиться и заснуть. Также кефир содержит много полезных бактерий и кислот, которые нормализуют хорошее пищеварение - а без него хорошего сна не бывает.

Важно: кефир на ночь не рекомендуют пить людям с хроническими нарушениями пищеварения, гастритом, склонным к мигреням и головным болям.

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