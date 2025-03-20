Во время ремонта стоит учитывать цвета, в которых будет ваша спальня, поскольку это важно для психического здоровья.

При обустройстве спальни выбор цветов является очень важным. Кроме эстетической привлекательности, следует учитывать психологию цвета, чтобы добавить расслабляющей атмосферы в вашу комнату. Поэтому психолог цвета Таш Брэдли рассказала, какие оттенки являются худшими для спальни, пишет Homes and Gardens.

"При оформлении спальни для отдыха и релаксации психология цвета играет решающую роль. Определенные цвета могут чрезмерно стимулировать или создавать энергию, которая нарушает спокойную среду для сна. Вот цвета, которых я рекомендую избегать, если вы хотите создать успокаивающую спальню", - отметила эксперт.

Ярко-красный

"Красный - самый физически стимулирующий цвет в спектре, он ассоциируется с энергией, страстью и даже учащенным сердцебиением. Хотя это фантастический выбор для социальных пространств, он может быть чрезмерно стимулирующим и не подходит, если вы хотите создать спокойную спальню. Аналогично, яркие оранжевые цвета могут казаться чрезмерно энергичными и могут затруднить отключение ума ночью", - объяснила Брэдли.

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По ее словам, лучше выбирать для спальни более темный, коричневый оттенок красного, который будет казаться приглушенным и уютным.

Яркий желтый яркий желтый

Желтый является еще одним насыщенным цветом, который может быть не лучшим выбором, если вашей целью является создание расслабляющей спальни.

"В то время как мягкий маслянистый желтый подходит для спален, яркий или неоновый желтый может казаться чрезмерно стимулирующим и даже вызывать тревогу. Желтый - это цвет, поднимающий настроение и привлекающий внимание, но он не является идеальным для расслабления перед сном", - подчеркнула эксперт.

Психолог добавила, что масляно-желтый является лучшим вариантом, ведь он успокаивающий и сдержанный.

Чисто белый

Белый цвет является классическим выбором для спальни, ведь создает легкий и воздушный вид. Однако использование чисто белого цвета может быть ошибкой.

"Хотя белый цвет часто считается безопасным и нейтральным выбором, строгий, блестящий белый может казаться клиническим и холодным, а не уютным. Ему не хватает тепла и глубины, необходимых для создания коконного, спокойного пространства, поэтому выбирайте мягкие, теплые оттенки белого, такие как желтый или овсяный", - отметила Брэдли.

Угольный или черный

Таш предупредила, что стоит быть осторожными с такими темными цветами при создании уютной спальни. Она подчеркнула:

"Хотя мрачные темные оттенки могут быть драматическими и утонченными, полностью черная спальня иногда может казаться слишком тяжелой, угнетающей или замкнутой, что не является идеальным для релаксации. Если вы любите темные тона, остановите свой выбор на глубоких, приглушенных синих или зеленых цветах, которые придают теплоту и глубину без ощущения подавленности".

Ярко-синий

Эксперт отметила, что яркий синий цвет может создать ощущение холода, поэтому стоит избегать слишком ледяных и искусственных оттенков.

"Если вам нужен идеальный цвет для спальни, ищите оттенки с приглушенными, землистыми полутонами - мягкий голубой, как Blue 02, зелень шалфея, как Green 02, и нежные розовые, как Pink 01, - все они прекрасно работают для создания успокаивающей, благоприятной для сна среды. Наша цель - создать пространство, которое окутывает, успокаивает и привлекает, помогая вам полностью расслабиться и отдохнуть в конце дня", - добавила психолог.

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