В списке есть папоротник и фикус.

Эксперты по садоводству Лиза Элдред Стейнкопф и Марианна Уиллберн назвали комнатные растения, которые нельзя держать в спальне, пишет marthastewart.com.

В список вошли следующие растения:

Эхеверия. По словам экспертов, эхеверия нуждается в хорошем освещении, чтобы хорошо расти. Именно поэтому их гораздо лучше размещать на подоконнике.

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Бостонский папоротник. Это растение имеет особые требования к поливу и нуждается в постоянной влажности, что делает его более подходящим для улицы, чем для спальни. Также, как отметила Уиллберн, бостонским папоротникам требуется много солнечного света.

Фикус лировидный. Этот сорт фикуса, скорее всего, будет испытывать трудности при выращивании в спальне. По словам Стейнкопф, ему нужно много света. Кроме того, он вероятно, слишком большой для большинства спален.

Каучуковое дерево. Как объяснили специалисты, этому растению нужно больше естественного света, чем может быть в спальне. Каучуковые деревья также могут вырастать довольно высокими, поэтому это лучший выбор для гостиной.

Маранта беложильчатая. Эксперты не советуют держать это растение в спальне, так как оно может быть достаточно капризным. Учитывая их особые потребности в поливе, их проще держать в ванной или на кухне.

Гардения. Отмечается, что данные растения легче выращивать на открытом воздухе в теплом климате, чем в помещении. Они чрезвычайно чувствительны к изменениям освещенности, подвержены вредителям и не переносят непостоянных температур и влажности.

Венерина мухоловка. У этого растения высокие требования к выращиванию. Им нужно много солнечного света для процветания, что не всегда возможно обеспечить в спальне. Для достижения наилучших результатов специалисты советуют держать это растение на кухне.

Цереус перуанский. Также не лучший выбор для спальни, особенно если у вас ограниченное пространство. Этот сорт кактуса может вырасти довольно высоким и занять много места. К тому же, цереус нуждается в большом количестве солнечного света.

Нематантус грегариус. Еще одно комнатное растение, чьи строгие требования к поливу, влажности и освещению делают его не самым лучшим выбором для спальни.

Напомним, ранее садовница рассказала, как правильно пересадить орхидею.

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