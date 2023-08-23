Для того, чтобы арбузы не задували ветра, по периметру их обсадили кукурузой.

Фермеры-переселенцы из Харьковской области выращивают арбузы на Прикарпатье. В их успех многие не верили, говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что в Харьковской области у семьи фермеров Федосиенко были сотни гектаров сельскохозяйственных полей, но в первые дни широкомасштабного вторжения РФ они вынуждены были бросить все и перебраться подальше от линии фронта. Поселились на Прикарпатье, присмотрели кусок земли, и смогли сделать то, что удивило всех.

"Мы не понимаем, почему к нам приехали журналисты, что мы сделали такого необычного? Будто мы первые в Украине посадили арбузы, - удивилась Инна Федосиенко. - Мы знаем, как это сделать. Да, тут намного сложнее технология (выращивания - УНИАН), чем в Харьковской области или в Херсонской. Тут нужно заморочиться".

Фермеры делятся, что секрет их простой - правильно выбранные семена и собственноручно созданный микроклимат, который любят арбузы. Для того, чтобы арбузы не задували ветра, по периметру их обсадили кукурузой.

"Вкусный арбуз будет везде, если ты взял и посадил нормальные семена. Действительно, есть невкусные сорта. Арбуз может иметь красивый товарный вид, но на вкус быть никаким. А может быть розовым, но очень сладким", - добавила фермер.

Как сообщал УНИАН, в конце июля украинские производители начали отгрузку первых крупных партий арбузов по цене в пределах 18-27 грн/кг, что в среднем на 59% дороже, чем на первые партии этих бахчевых в прошлом году.

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