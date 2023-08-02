С августа выплаты будут приходить двумя платежами: в середине и конце месяца.

Кабинет министров постановил, что с августа внутренне перемещенные лица (ВПЛ) будут получать выплаты два раза в месяц, вместо одного, как раньше.

Как сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, таким образом, в августе и в дальнейшем будет два выплатных периода помощи ВПЛ – до 15 и 28 числа.

"Речь идет о ежемесячной государственной помощи на проживание в размере 3 тысяч гривень лицам с инвалидностью и детям и 2 тысяч гривень для всех других внутренних переселенцев", - отмечает пресс-служба.

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Выплаты переселенцам

С 1 августа определенные категории внутренне перемещенных лиц лишены возможности получать выплаты от государства.

Выплаты не будут продлены тем, кто выехал за границу и более 30 дней там проживает. Также деньги не получат те, кто вернулись на свое место жительства и не являются внутренне перемещенными лицами по определению.

Также с 1 сентября помощь продлевается только для тех граждан, чье имущественное положение нуждается в такой поддержке. В частности, выплаты не получат те, кто совершали ценные покупки: новые авто, земельные участки и квартиры.

Также осенью выплаты потеряют те переселенцы, кто приобрели иностранную валюту, а также банковские металлы на общую сумму более 100 тыс. грн, а также те, кто имеют в собственности жилье, расположенное на иных территориях чем те, где ведутся активные боевые действия или которые являются оккупированными.

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