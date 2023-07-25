Производители не исключают резкого снижения цены на арбузы в ближайшее время.

На текущей неделе украинские производители начали отгрузку первых крупных партий арбузов по цене в пределах 18-27 грн/кг, что в среднем на 59% дороже, чем на первые партии этих бахчевых в прошлом году.

Как сообщили аналитики проекта EastFruit, реализация арбузов в текущем году началась минимум на неделю раньше, чем в предыдущем.

По словам ключевых игроков рынка, более высокие цены на местные арбузы текущего года обусловлены прежде всего отсутствием поставок этой продукции из Херсонской области, которая, по сути, является лидером по выращиванию арбузов.

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По словам самих производителей, более массовая продажа арбузов начнется в начале августа. Они не исключают резкого снижения цены на арбузы в ближайшее время вследствие увеличения предложения на рынке этой продукции из местных хозяйств.

Цены на ягоды в Украине - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, на украинском рынке среди ягод за год больше всего подскочила в цене черешня - на 229%. Сейчас она стоит 226 грн/кг, тогда как в июле 2022 года ее цена составляла 69 грн/кг.

Также значительно выросла цена на клюкву. Эти ягоды в фасованном виде в этом году можно приобрести за 121,50 грн (350 г), что на 73% больше, чем год назад.

В частности, выросли в цене следующие ягоды: земляника - 129 грн за 125 г (на 34%), клубника -194 грн/кг (на 62%), черная смородина - 179 грн/кг (на 12%), крыжовник-97 грн за полкилограмма (на 4%).