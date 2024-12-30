Можно приготовить пирог три стакана на кефире или молоке.

Торт Три стакана уже давно стал классикой на кухнях наших мам и бабушек. Он готовится просто, из доступных продуктов и не требует кухонных весов. Рассмотрит три варианта этого вкусного десерта.

Торт Три стакана с вареной сгущенкой - как готовить

Торт Три стакана можно приготовить с насыщенным масляным кремом с добавлением сгущенки. Десерт получается нежным, воздушным и в меру сладким.

Чтобы приготовить рецепт торта Три стакана, нужно взять:

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три яйца;

стакан сахара;

стакан муки;

стакан кефира;

чайную ложку соды.

Дополнительно для крема купите 200 граммов сливочного масла и банку вареной сгущенки.

Духовку разогрейте до 180 градусов. Яйца и сахар взбейте вилкой до светлой и пышной пены. Туда влейте кефир и добавьте муку. Продолжайте взбивать, чтоб получилась однородная смесь без комочков. Последней добавляйте соду, чтоб ее реакция с кефиром не закончилась слишком рано.

Перелейте тесто в форму и выпекайте около 35 минут. Проверяйте бисквит шпажкой и при необходимости - оставьте еще в духовке. Если верх подрумянится сверх меры, то его можно накрыть фольгой.

Когда бисквит остынет, разрежьте его на два коржа. Взбейте масло до пышности и затем по ложке добавьте сгущенку, продолжая взбивать. Смажьте торт кремом и по желанию украсьте.

Пирог Три стакана с вареньем - быстрый рецепт

Пирог "Три стакана" готовится гораздо проще, чем торт. Начинку в него мы закладываем еще на этапе приготовления и выпекания. Готовый десерт, можно будет кушать еще теплым. Для него требуются:

мука - 1 стакан;

манка - 1 стакан;

сахар - 1 стакан;

варенье - 150 граммов;

лимонный сок - 1 столовая ложка;

сливочное масло - 150 граммов;

соль - щепотка;

разрыхлитель - 1 пакетик.

Духовку разогрейте до 180 градусов. Смешайте манку, сахар, соль и разрыхлитель. Туда просейте муку. Варенье и сок перебейте блендером.

В форму поместите две трети "теста", далее вылейте варенье и выровняйте лопаткой. Сверху нужно поместить остатки мучной смеси. Холодное сливочное масло нужно нарезать тонкими пластинами и разложить его поверх пирога. Выпекайте полчаса, затем поместите сверху фольгу и оставьте еще на 20 минут. Это необходимо, чтоб верх не сгорел.

Пирог Три стакана с молоком

Этот пирог Три стакана с манкой отличается от предыдущего - тут вместо масла будет молоко. Для него вам понадобятся:

манка - 1 стакан;

сахар - 1 стакан;

мука - 1 стакан;

разрыхлитель - 1,5 чайной ложки;

корица - щепотка;

молоко - 300 миллилитров.

Для начинки вам понадобятся яблоки и лимонный сок. Их количество регулируйте по своему вкусу. Лучше всего подойдут сочные, слегка кислые плоды.

Все сухие ингредиенты тщательно перемешайте, должна получиться однородная смесь. Затем форму для выпечки выстелите пергаментом и смажьте маслом. Духовку поставьте нагреваться до 180 градусов. Яблоки натрите на крупной терке и заправьте лимонным соком, перемешайте.

Сухие ингредиенты разделите на три равные части. Первую нужно высыпать на дно формы. Сверху помещаем половину яблок и накрывает второй долей "теста". Затем снова яблоки и сыпучие ингредиенты. Будущий пирог заливаем молоком и делаем аккуратные проколы вилкой - это поможет жидкости лучше пропитать десерт.

Выпекаем пирог 50 минут. Если сверху пригорит, то накройте фольгой. Готовый десерт можно украсить сахарной пудрой. Стоит отметить, что напоминает этот пирог "Три стакана" торт, благодаря своей двойной начинке. Таким лакомством можно с гордостью встречать гостей.

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