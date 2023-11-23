Шафран обладает противовоспалительным и антиоксидантным действием и может улучшить здоровье сердца, уменьшить симптомы депрессии и тревоги, улучшить сон и защитить здоровье глаз.

Шафран - это специя, полученная из цветка шафранового крокуса. В настоящее время считается самой дорогой специей в мире.

Как пишет Health, шафран пользуется большим спросом благодаря своим лечебным свойствам и кулинарному использованию. Исследования показывают, что употребление шафрана может принести пользу здоровью несколькими способами.

1. Содержит мощные противовоспалительные и антиоксидантные соединения

Это поможет защититься от развития хронических заболеваний и улучшить общее состояние здоровья

Видео дня

2. Может улучшить сон

Исследователи предположили, что шафран может помочь улучшить сон, повышая уровень гормона мелатонина, регулирующего сон, и воздействуя на определенные рецепторы в мозге, улучшая качество сна

3. Может принести пользу психическому здоровью

Исследователи полагают, что некоторые вещества шафрана, такие как кроцин и сафранал, улучшают симптомы тревоги и депрессии.

4. Может принести пользу при определенных заболеваниях глаз

Некоторые исследования показывают, что употребление шафрана улучшает зрение у людей с возрастной макулярной дегенерацией и людей с диабетической макулопатией, осложнением, связанным с диабетом. Также было показано, что добавки с шафраном снижают глазное давление у людей с глаукомой.

5. Может улучшить здоровье сердца

Было доказано, что шафрановые добавки эффективны при снижении определенных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких как высокий уровень артериального давления, уровня сахара в крови и холестерина.

Риски употребления шафрана

При употреблении в нормальных количествах, например, при использовании шафрана в качестве пряности при приготовлении пищи, шафран обычно считается безопасным.

Однако при приеме в более высоких дозах шафран может привести к незначительным побочным эффектам, таким как головокружение, усталость, сухость во рту, беспокойство, тошнота и головная боль у некоторых людей.

Советы по употреблению шафрана

Шафран обычно продается в виде шафрановых нитей, которые представляют собой тычинки цветка шафранового крокуса, но иногда его продают и в молотом виде. Шафран очень дорогой, поэтому большинство людей используют его в небольших количествах. Также рекомендуется использовать шафран с осторожностью, так как его вкус может легко перебить блюдо.

Нити шафрана можно добавлять непосредственно в такие блюда, как паэлья и супы. Его также можно измельчить и добавить в несколько столовых ложек горячей или холодной воды для приготовления любого блюда.

Ранее мы рассказывали, что произойдет с вашим телом, если ежедневно есть яблоки или корицу.

Вас также могут заинтересовать новости: