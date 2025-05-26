В материале сообщается, как правильно их есть, чтобы не навредить здоровью.

В Украине и ряде других постсоветских стран является очень популярным употребление семечек подсолнечника. Это чуть ли не обязательный атрибут при общении в тесном кругу друзей, родных или при просмотре футбольного матча на стадионе.

Но едим мы семечки исключительно из-за их приятного вкуса. Хотя стоит помнить о том, что они довольно полезны для нашего здоровья, пишет VeryWell Health. Они поддерживают здоровье сердца, щитовидной железы и иммунной системы, а также помогают контролировать уровень сахара в крови и чувство голода. Это питательный перекус, богатый антиоксидантами, витаминами, минералами, клетчаткой, полезными жирами и белком.

В чем польза подсолнечных семечек

Семечки подсолнечника насыщают организм необходимыми питательными веществами и могут защищать от хронических заболеваний.

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1. Борьба с воспалением

Высокое содержание витамина E, а также флавоноидов и других растительных соединений помогает снижать уровень воспаления.

Исследования показывают, что употребление семечек и проростков может уменьшить воспалительные процессы в организме и, как следствие, снизить риск развития ряда заболеваний.

2. Поддержка здоровья сердца

Семечки подсолнечника богаты полезными жирами — полиненасыщенными и мононенасыщенными. Фитостерины, содержащиеся в них, известны своей способностью снижать уровень холестерина.

3. Повышение энергии

Благодаря витаминам группы B, употребление семечек помогает поддерживать уровень энергии в течение дня. В их состав входят тиамин, рибофлавин, пантотеновая кислота, ниацин и витамин B6 — необходимые компоненты энергетического обмена в клетках.

4. Поддержка иммунной системы

Семечки подсолнечника содержат такие минералы, как цинк и селен, которые помогают организму бороться с вирусами и бактериями, а также способствуют укреплению иммунитета.

5. Профилактика рака

Исследования показывают, что витамин E, токоферол и конъюгированная линолевая кислота (CLA), содержащиеся в семечках и их проростках, обладают противораковыми свойствами и могут снижать риск развития онкологических заболеваний.

6. Поддержка щитовидной железы

Растительные диеты связаны с улучшением здоровья щитовидной железы. В частности, семечки подсолнечника помогают защищать щитовидную железу от окислительного стресса.

7. Предотвращение мышечных судорог

Магний, содержащийся в семечках, играет ключевую роль в регулировании функций нервов и мышц. Употребление семечек может снижать риск судорог.

8. Регуляция уровня сахара в крови

Согласно современным данным, семечки подсолнечника обладают антидиабетическими свойствами. Флавоноиды, гликозиды и фитостерины в их составе способствуют снижению уровня сахара в крови.

9. Поддержка женского репродуктивного здоровья

Семечки богаты витамином E, фолатом, фосфором и полезными жирами, важными для развития плода и здоровья матери. Также фитохимические вещества в семечках способствуют пищеварению и иммунной защите, что особенно полезно при беременности.

10. Поддержка мышечной массы и ее развития

Семечки подсолнечника — отличный источник растительного белка без насыщенных жиров и холестерина, содержащихся в мясе. К тому же они богаты калием, важным для мышц.

11. Улучшение пищеварения

Одна порция семечек содержит около 3 граммов клетчатки, которая способствует нормализации пищеварения, улучшает микрофлору кишечника и помогает бороться с запорами.

Какой вред несут семечки

Как и любой продукт, семечки могут иметь недостатки для определённых людей. Некоторые вещества в их составе могут вызывать проблемы при чрезмерном потреблении.

1. Избыток натрия (соли)

Сами по себе семечки содержат немного соли, но часто они продаются подсоленными — особенно в скорлупе, которая может содержать до 70 мг натрия на 28 г продукта.

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует потреблять не более 1500 мг натрия в день (допустимый максимум — 2300 мг).

2. Кишечная непроходимость

Рекомендованная дневная норма клетчатки — 25 г для женщин и 38 г для мужчин. Чрезмерное потребление семечек (особенно в скорлупе) может привести к непроходимости кишечника или образованию фитобезоаров. Это редкость, но лучше соблюдать умеренность и выбирать очищенные семечки.

3. Аллергия

Аллергия на семечки подсолнечника встречается редко, но может проявляться зудом во рту, отёком губ и горла, крапивницей, приступами астмы или другими кожными реакциями. В тяжёлых случаях возможна анафилаксия — опасное для жизни состояние. При первых симптомах следует обратиться к врачу.

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