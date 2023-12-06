Рассказываем, как приготовить холодец в мультиварке - из курицы он получается особенно нежным.

Холодец считается одним из главных зимних блюд, но немногие хозяйки берутся его готовить - слишком уж много мороки с таким угощением. Однако выход есть - можно сделать куриный холодец в мультиварке, ведь это просто, быстро и очень-очень вкусно.

Как приготовить холодец из курицы в мультиварке - простой рецепт

Ингредиенты:

1,5-2 кг куриного мяса (например, окорочка, крылья, грудка)

1 большая луковица, нарезанная на половинки

2 моркови, очищенные и нарезанные крупными кусками

2 лавровых листа

10-12 горошин черного перца

Соль по вкусу

10 г (1-2 пакетика) желатина

Зелень (укроп, петрушка) для подачи

Куриное мясо промыть холодной водой, лук очистить и нарезать на половинки. Морковь очистить и нарезать крупными кусками. Уложить в мультиварку курицу, лук, морковь, лавровый лист и черный перец. Залить водой так, чтобы она покрывала продукты, посолить. Закрыть крышку мультиварки и включить режим "Тушение" или "Каши" на 2-3 часа.

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Для того чтобы холодец в мультиварке с желатином получился идеальным, этот "секретный" ингредиент нужно правильно подготовить, а именно - замочить желатин в холодной воде в соответствии с инструкциями на упаковке.

После завершения программы дать куриному холодцу остыть до комнатной температуры. Затем убрать кости, лук, морковь, лавровые листья и перец. Мясо измельчить кусочками. Добавить замоченный желатин в бульон и перемешать.

Перелить содержимое мультиварки в форму для застывания. Поставить форму в холодильник на несколько часов (желательно на ночь), чтобы на холодец из курицы в мультиварке с желатином полностью застыл. Перед подачей нарезать застывший холодец куриный в мультиварке на порционные кусочки. Украсить свежей зеленью.

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