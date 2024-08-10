Переизбыток белка может вызвать целый ряд неприятных симптомов.

Все слышали, что высокобелковые и низкоуглеводные диеты помогают сбросить вес. Хотя вашему организму, несомненно, необходим белок, его может быть слишком много.

Издание Best life пишет, что белок необходим организму для выполнения основных функций, в первую очередь для создания и поддержания каждой клетки тела, включая клетки мышц, костей и тканей. Оптимальным для здоровья считается употребление в пищу широкого спектра цельных продуктов, сочетающих постные источники белка с углеводами, полезными жирами, клетчаткой, витаминами, минералами и большим количеством воды.

"Важно регулировать потребление белка в соответствии с вашим образом жизни и потребностями в других питательных веществах, чтобы ваш организм получал все необходимое, не перебарщивая", - говорит диетолог Крис Мор.

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Сколько белка нужно на самом деле

Количество необходимого вам белка зависит от вашего возраста, пола, веса и уровня активности, объясняет Радж Дасгупта, доктор медицины.

"Как правило, взрослым людям требуется около 0,8 грамма белка на килограмм массы тела. Спортсменам и очень активным людям может потребоваться больше, примерно 1,2-2,0 грамма на килограмм. Пожилым людям и тем, кто восстанавливается после болезни, также может потребоваться больше белка, чтобы оставаться здоровыми", - рассказывает он.

Слишком малое количество белка также может вызвать различные симптомы, отмечает Дасгупта.

"В краткосрочной перспективе вы можете чувствовать усталость, мышечную слабость и/или ослабление иммунной системы", - говорит он. "Со временем хронический дефицит белка может привести к истощению мышц, нарушению роста и развития у детей, а также к отекам".

Мор добавляет, что пожилым людям особенно важно потреблять достаточное количество белка, чтобы поддерживать мышечную силу, предотвращать инфекции и укреплять общее здоровье.

Однако если в вашем рационе более двух граммов белка на килограмм массы тела в день, вы можете испытывать следующие симптомы.

проблемы с почками;

обезвоживание;

Сердечные заболевания;

дефицит или дисбаланс питательных веществ;

расстройство желудочно-кишечного тракта;

неприятный запах изо рта.

Ранее УНИАН писал, что названы продукты с удивительной пользой для здоровья.

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