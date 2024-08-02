В спсике есть яйца и творог.

Очень важно начинать день с богатого белком завтрака, особенно для тех, кто стремится похудеть. Белок помогает дольше сохранять чувство сытости, уменьшая желание перекусить нездоровой пищей в конце дня, пишет shefinds.com.

Включив продукты с высоким содержанием белка в свой утренний распорядок дня, вы задаете тон сбалансированному и насыщенному дню, помогая вам не сбиться с пути достижения своих диетических целей.

Простые идеи для завтрака, богатого белком

Греческий йогурт. Это отличный вариант, отметила диетолог Мринал Пандит. Он хорошо сочетается со свежими фруктами, орехами и небольшим количеством меда и имеет высокое содержание белка.

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Яйца с овощами. Яйца - проверенный и настоящий продукт для завтрака, и на это есть веские причины; они не только вкусны, но и являются богатым белком основным продуктом завтрака, который можно дополнить овощами.

Овсяные хлопья с протеиновым порошком. Диетолог рекомендует: раскатайте овсяные хлопья и смешайте их с ложкой протеинового порошка и молока. перемешайте, затем накройте крышкой и поставьте в холодильник на всю ночь. Подавайте утром с миндальным маслом, миндалем и свежими ягодами.

Творог и фрукты. Творог - еще один отличный источник белка. Объедините его со свежими фруктами, такими как ананас, персики или ягоды. И добавление немного корицы или горсти орехов может еще больше улучшить вкус.

Белковый смузи. Смешайте ложку протеинового порошка с бананом, горстью шпината, столовой ложкой арахисового масла и небольшим количеством миндального молока. Такой смузи не только богат белком, но также содержит множество витаминов и минералов, отметила Пандит.

Киноа. По словам диетолога, это тоже отличный вариант завтрака, потому что киноа - полноценный белок. Доктор Пандит рекомендует готовить его, смешивая миндальное молоко, корицу и немного меда. Добавьте сверху нарезанный миндаль и свежие ягоды, чтобы получилось сытное блюдо.

Напомним, ранее УНИАН называл три продукта, которые нужно есть для крепких костей.

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