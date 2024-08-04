Этот рецепт улучшит вкус даже посредственных персиков.

Лето - это идеальное время, когда много сезонных фруктов и овощей. Недавно на полную мощность начался сезон персиков. Можно приготовить из них чай, мороженое или даже фруктовый салат.

Сеть же покорил простой рецепт запеченных персиков в TikTok, который заставит бежать за фруктами как можно быстрее.

Как приготовить запеченные персики

Разрезаем фрукты пополам и вынимает косточку. Далее нужно положить в форму для запекания разрезом вверх и равномерно кисточкой смазать их оливковым маслом. После этого переверните персики и запекайте при 175 градусах в течение 10 минут.

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В это время смешайте корицу, сахар, ванильный экстракт и размягченное масло. Выньте персики из духовки и переверните их так, чтобы дырка от косточки, была направлена вверх. Отверстие надо заполнить масляной смесью, а затем запекать еще 10 минут.

Когда они будут готовы, можно добавить шарик мороженого или немного взбитых сливок и приступить к этому. Это вкусный, быстрый и легкий десерт, который действительно выводит персики на новый уровень. Запекание концентрирует их вкус и сладость, поэтому это также отличный способ сделать вкус посредственных фруктов намного лучше.

Также можно придать этому рецепту осенний оттенок, добавив в смесь мускатный орех, тыквенные специи и коричневый сахар, а не просто корицу и сахар.

Что приготовить летом

Когда на улице ужасная жара, надо обязательно иметь дома банку мороженого. Однако оно содержит много сахара, что вредит здоровью и фигуре. Известный шеф-повар Джейми Оливер раскрыл свой классический рецепт клубничного мороженого, но можно брать и малину, вишню, шелковицу, персик, чернику или ежевику.

В жаркие летние дни настоящие кофеманы не отказываются от любимого напитка, а просто начинают пить его холодные вариации. Приготовить дома латте со льдом очень просто, если знать правильную последовательность.

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