Для этого вам понадобится недорогое средство, которое должно быть у вас дома.

Зимой одной из самых больших проблем является запотевание лобового стекла в машине. Из-за этого невозможно нормально ехать, ведь вы смотрите сквозь маленькую щель, которую быстро протерли рукой. Поэтому эксперты Locking Wheelnuts Removed рассказали о дешевом и простом способе, который навсегда избавит вас от этой проблемы, скорее всего, вы уже имеете нужные средства для этого у себя дома, пишет Express.

В частности речь идет о креме для бритья, который может выполнять двойную функцию: бороться против запотевания стекла и отталкивать влагу.

"Это дешевая и эффективная альтернатива коммерческим спреям против запотевания, а результат может длиться неделями. Чтобы воспользоваться этим трюком, начните с тщательной очистки лобового стекла средством для мытья стекол. Затем возьмите небольшое количество не гелевого крема для бритья и нанесите его на внутреннюю сторону стекла чистой салфеткой из микрофибры. Оставьте крем на несколько минут, а затем осторожно удалите его чистой сухой тряпкой", - советуют в материале.

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Благодаря такому быстрому способу на лобовом стекле останется невидимая пленка, которая не даст запотевать стеклу в течение нескольких недель, а когда ее уже не будет, то просто повторяйте процедуру в течение всей зимы, чтобы быть уверенным, что вы сможете безопасно ездить.

Также сохранить лобовое стекло чистым могут пакеты с силикагелем, которые нужно поместить в свой автомобиль.

Кроме того, можно забрать лишнюю влагу и уменьшить туман, если открыть окно, чтобы регулировать температуру в салоне авто.

Другие советы автомобильных экспертов

Ранее опытный механик Скотти Килмер призвал водителей не допускать одной ошибки при обслуживании авто. Он отметил, что использование чистой воды вместо антифриза может быть большой ошибкой, особенно зимой.

Также было названо 5 марок авто с наименее надежными двигателями. В этот перечень вошли BMW, Jeep, Mercedes-Benz, Land Rover и Audi.

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