Известно, что запотевшее лобовое стекло ухудшает видимость и может увеличить риск аварий.

Когда наступает зима, возникает одна проблема - запотевшее лобовое стекло. Большинство водителей не знают, что вождение с ограниченным обзором может привести к штрафу. Однако есть легкий способ, который может остановить запотевание лобового стекла, все что вам понадобится - это немного крема для бритья, пишет Express.

"Пена для бритья создает на лобовом стекле полупостоянный барьер, который предотвращает образование капель воды. Хотя этот барьер не является постоянным и требует повторного нанесения, он уменьшает вероятность запотевания лобового стекла. Вождение с запотевшими окнами или запотевшим лобовым стеклом может быть опасным, поскольку это ухудшает видимость и может увеличить риск аварий. Если у вас нет времени медленно прогревать салон автомобиля, чтобы уменьшить запотевание, пена для бритья - отличное бюджетное решение этой зимой, если вы не хотите вкладывать деньги в дорогие специализированные средства", - рассказывает Лиам Спенсер из Northallerton Glass.

Для этого нужно:

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нанести небольшое количество пены для бритья на чистую салфетку из микрофибры;

равномерно распределить пену для бритья по внутренней стороне лобового стекла;

протереть поверхность ветрового стекла салфеткой и убедиться, что вы распределили пену по всей поверхности;

другой чистой салфеткой из микрофибры удалить всю пену для бритья.

По словам экспертов, есть специальные средства для устранения запотевания, однако они могут стоить дорого по сравнению с пеной для бритья.

"Если вы планируете воспользоваться этим трюком, убедитесь, что вы используете пену, а не гель, поскольку гель не будет иметь такого же эффекта. Также стоит убедиться, что пена для бритья не касается лакокрасочного покрытия вашего автомобиля, поскольку это может его повредить", - предупреждают в Express.

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