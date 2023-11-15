Рассказываем, что означают значки на одежде и как правильно стирать вещи.

Каждый человек хоть раз в жизни обращал внимание на этикетку, пришитую к тому или иному предмету гардероба. Как правило, на ней указана информация о стране-производителе, состав ткани и рекомендациях по стирке. УНИАН выяснил, что значат значки для стирки на одежде и как их расшифровать.

Какие бывают значки на одежде для стирки - общие значения

Если вы разберетесь, какой смысл несут в себе значки на одежде - стирка для вас будет легкой и приятной. Кроме того, хозяйки, которые стирают вещи, согласно рекомендациям производителя, реже сталкиваются с катышками, выцветанием ткани и даже появлением дырок на вещах.

Значки про стирку на одежде делятся на несколько групп и несут информацию разного характера:

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круг - для работников химчисток;

- для работников химчисток; тазик - общие советы по стирке;

- общие советы по стирке; треугольник - информация об отбеливании и порошках;

- информация об отбеливании и порошках; квадрат - про сушку и отжим.

Также на этикетке вы можете встретить одну горизонтальную линию (необходим щадящий режим стирки), две горизонтальных линии (деликатный режим) или крест - запрет того или иного действия.

Популярные значки на одежде - расшифровка

Подсказывают значки на одежде, как стирать ваши вещи правильно, чтобы они не потеряли ценные свойства ткани и привлекательный внешний вид. Как мы уже заметили, важно разделять рекомендации по группам - из каждой потом выйдет сложить цельный совет.

Тазик

Изображение тазика на этикетке - это всегда информация о температуре стирки и возможности ручного метода или использования СМА. Как правило, для определения оптимальной температуры производитель наносит на рисунок цифру или точку. То есть, если коротко о том, что означает тазик 30 градусов - это подсказка, что стирать вещь можно при максимальной температуре 30 градусов Цельсия. Такое же значение имеет одна точка. Две черные точки - 40 °C, три точки - 50 °C, четыре - 60 °C, пять - 70 °C, шесть - 95 °C.

Также существуют и другие изображения данного символа:

белый тазик без надписей - можно стирать с замачиванием;

- можно стирать с замачиванием; тазик и рука - только ручная стирка;

- только ручная стирка; подчеркнутый тазик - стирка на щадящем режиме;

- стирка на щадящем режиме; дважды подчеркнутый тазик - очень деликатный режим;

- очень деликатный режим; перечеркнутый тазик - стирка запрещена.

Учитывайте, что символы могут быть совмещены. То есть, если вы видите на этикетке изображение тазика с цифрой 30 и рукой - это означает, что вещь можно стирать только руками при температуре не выше 30 градусов.

Треугольник и круг

В данном случае речь пойдет об отбеливании и средствах, которые можно использовать, а также о допустимости очищения вещей в химчистке. Самые распространенные значки на одежде - что означают виды отбеливания - такие:

белый треугольник - отбеливание любыми средствами;

- отбеливание любыми средствами; треугольник с двумя косыми линиями внутри - отбеливание без хлора;

- отбеливание без хлора; перечеркнутый треугольник - отбеливать нельзя.

Как правило, круг используется всего в двух значениях - обычный и перечеркнутый. В первом варианте он намекает владельцу одежды, что вещь можно смело нести в химчистку, второй вариант - знак, что делать это категорически запрещено.

ВАЖНО: если круг находится внутри квадрата - это говорит не о химчистке, а о сушке, которую можно выполнить в барабане СМА или в сушильной машинке.

Квадрат

Разбираясь в том, что означают значки на одежде для стирки, нельзя обойти стороной и такую геометрическую фигуру на этикетке. Квадрат - это всегда про сушку, поэтому запомните самые распространенные обозначения:

обычный квадрат - сушка разрешена;

- сушка разрешена; перечеркнутый квадрат - нельзя сушить в стиралке или сушке;

- нельзя сушить в стиралке или сушке; круг в квадрате - сушка в СМА или сушильной машинке;

- сушка в СМА или сушильной машинке; круг в квадрате с одной точкой - сушка при низкой температуре;

- сушка при низкой температуре; круг в квадрате с двумя точками - сушка при средней температуре;

- сушка при средней температуре; круг в квадрате с тремя точками - сушка при высокой температуре;

- сушка при высокой температуре; закрашенный круг в квадрате - сушка только в СМА.

Иногда на этикетке можно встретить даже рекомендации по естественной сушке на свежем воздухе. Так квадрат, который перечеркивают две косые линии в левом верхнем углу - рекомендация о том, что вещь нужно сушить в тени без попадания лучей солнца.

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