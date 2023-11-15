Каждый человек хоть раз в жизни обращал внимание на этикетку, пришитую к тому или иному предмету гардероба. Как правило, на ней указана информация о стране-производителе, состав ткани и рекомендациях по стирке. УНИАН выяснил, что значат значки для стирки на одежде и как их расшифровать.
Какие бывают значки на одежде для стирки - общие значения
Если вы разберетесь, какой смысл несут в себе значки на одежде - стирка для вас будет легкой и приятной. Кроме того, хозяйки, которые стирают вещи, согласно рекомендациям производителя, реже сталкиваются с катышками, выцветанием ткани и даже появлением дырок на вещах.
Значки про стирку на одежде делятся на несколько групп и несут информацию разного характера:
- круг - для работников химчисток;
- тазик - общие советы по стирке;
- треугольник - информация об отбеливании и порошках;
- квадрат - про сушку и отжим.
Также на этикетке вы можете встретить одну горизонтальную линию (необходим щадящий режим стирки), две горизонтальных линии (деликатный режим) или крест - запрет того или иного действия.
Популярные значки на одежде - расшифровка
Подсказывают значки на одежде, как стирать ваши вещи правильно, чтобы они не потеряли ценные свойства ткани и привлекательный внешний вид. Как мы уже заметили, важно разделять рекомендации по группам - из каждой потом выйдет сложить цельный совет.
Тазик
Изображение тазика на этикетке - это всегда информация о температуре стирки и возможности ручного метода или использования СМА. Как правило, для определения оптимальной температуры производитель наносит на рисунок цифру или точку. То есть, если коротко о том, что означает тазик 30 градусов - это подсказка, что стирать вещь можно при максимальной температуре 30 градусов Цельсия. Такое же значение имеет одна точка. Две черные точки - 40 °C, три точки - 50 °C, четыре - 60 °C, пять - 70 °C, шесть - 95 °C.
Также существуют и другие изображения данного символа:
- белый тазик без надписей - можно стирать с замачиванием;
- тазик и рука - только ручная стирка;
- подчеркнутый тазик - стирка на щадящем режиме;
- дважды подчеркнутый тазик - очень деликатный режим;
- перечеркнутый тазик - стирка запрещена.
Учитывайте, что символы могут быть совмещены. То есть, если вы видите на этикетке изображение тазика с цифрой 30 и рукой - это означает, что вещь можно стирать только руками при температуре не выше 30 градусов.
Треугольник и круг
В данном случае речь пойдет об отбеливании и средствах, которые можно использовать, а также о допустимости очищения вещей в химчистке. Самые распространенные значки на одежде - что означают виды отбеливания - такие:
- белый треугольник - отбеливание любыми средствами;
- треугольник с двумя косыми линиями внутри - отбеливание без хлора;
- перечеркнутый треугольник - отбеливать нельзя.
Как правило, круг используется всего в двух значениях - обычный и перечеркнутый. В первом варианте он намекает владельцу одежды, что вещь можно смело нести в химчистку, второй вариант - знак, что делать это категорически запрещено.
ВАЖНО: если круг находится внутри квадрата - это говорит не о химчистке, а о сушке, которую можно выполнить в барабане СМА или в сушильной машинке.
Квадрат
Разбираясь в том, что означают значки на одежде для стирки, нельзя обойти стороной и такую геометрическую фигуру на этикетке. Квадрат - это всегда про сушку, поэтому запомните самые распространенные обозначения:
- обычный квадрат - сушка разрешена;
- перечеркнутый квадрат - нельзя сушить в стиралке или сушке;
- круг в квадрате - сушка в СМА или сушильной машинке;
- круг в квадрате с одной точкой - сушка при низкой температуре;
- круг в квадрате с двумя точками - сушка при средней температуре;
- круг в квадрате с тремя точками - сушка при высокой температуре;
- закрашенный круг в квадрате - сушка только в СМА.
Иногда на этикетке можно встретить даже рекомендации по естественной сушке на свежем воздухе. Так квадрат, который перечеркивают две косые линии в левом верхнем углу - рекомендация о том, что вещь нужно сушить в тени без попадания лучей солнца.