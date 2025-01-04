В значительной степени цвет желтка зависит от рациона питания курицы, утверждают птицеводы.

Темно-оранжевый желток не обязательно лучше бледно-желтого, утверждают исследователи птицеводства, однако оттенок может указывать, как выращена курица, которая снесла яйцо. Эксперты объяснили, что стоит за спектром оттенков яичного желтка, пишет Food & Wine.

"Цвет яичного желтка может варьироваться от почти белого до кроваво-красного, но крайности можно увидеть довольно редко", - утверждает исследователь птицеводства Ричард Блетчфорд.

Кур-несушек кормят высококачественным, сбалансированным по питательности кормом, который обычно состоит из кукурузы или других зерновых, соевого шрота, витаминов и минералов, рассказала директор по исследованиям питания Джен Хоучинс. Однако по ее словам, точные ингредиенты в рационе могут отличаться. И от этого зависит цвет желтка.

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Например, если желток бледно-желтый, это означает, что курица имела диету, богатую пшеничной, ячменной или белой кукурузной мукой, говорит Хоучинс. Ярко-желтый обычно свидетельствует о том, что курица ела много кукурузы и/или муки из люцерны.

А вот оранжевого оттенка можно достичь, добавив в корм лепестки бархатцев или красный перец, утверждает Хоучинс.

Также на цвет желтка могут влиять доступ курицы к различным растениям и насекомым, сезон, когда снесено яйцо. Например, весной и летом куры дольше бывают на улице, и это приведет к более оранжевому желтку, считает Блетчфорд.

Впрочем, темный цвет желтка не обязательно означает, что яйцо более питательное, отметил доцент отдела птицеводства в Университете Мэриленда Сунох Че. Питательность яиц, по его словам, больше зависит от рациона, здоровья, породы, возраста курицы. Так, куры, которых выращивают на пастбище, часто несут яйца с высоким уровнем питательных веществ, таких как омега-3 жирные кислоты и витамины, благодаря их разнообразному рациону, а не интенсивности цвета желтка.

Однако цвет желтка может указывать на то, сколько каротиноидов есть в яйце, говорит Хоучинс. Каротиноиды связаны с хорошим здоровьем глаз, а также снижают риск рака, диабета и различных воспалений. Как правило, более темные желтки указывают на более высокую концентрацию каротиноидов.

Также исследователи утверждают, что, вероятно, более темные желтки вкуснее. Разнообразный рацион кур, выращенных на пастбище, богатый насекомыми и растениями, обычно приводит к более насыщенному и ароматному желтку.

Ранее УНИАН рассказывал, как часто можно есть яйца. Для большинства людей нормально есть яйцо ежедневно в контексте здорового питания. Яйца являются удобным источником высококачественного белка и необходимых питательных веществ, таких как холин, поддерживающий здоровье мозга, пояснила эксперт по питанию и здоровому образу жизни Саманта Кассетти.

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