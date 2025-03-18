Многие люди тратят свою жизнь в поисках счастья, считая себя несчастными, а свою жизнь – плохой. На самом деле, чтобы почувствовать счастье, нужно лишь изменить взгляд на свою жизнь.
CNBC пишет, что ведущий эксперт по вопросам счастья из Гарвардского университета Артур К. Брукс обладает огромным багажом знаний о том, как улучшить свое самочувствие и взгляды на жизнь. Он размышлял о том, чему греческий философ Аристотель может научить людей в вопросе счастья.
"Вместо того чтобы рассматривать его (счастье, - УНИАН) как нечто, что можно найти, Аристотель считал, что его можно получить, если жить хорошо", - отметил Брукс.
По его словам, счастье само найдет вас, если вы будете культивировать определенные добродетели и превращать их в привычки.
Аристотель выделил 10 таких добродетелей, и Брукс говорит, что исследования подтверждают каждую из них.
10 добродетелей Аристотеля для счастья:
- Определите, чего вы боитесь, и посмотрите этому в лицо.
- Узнайте, каковы ваши "аппетиты", и возьмите их под контроль.
- Найдите баланс в использовании времени и трате денег. Не стоит быть ни скрягой, ни транжирой.
- Отдавайте щедро, особенно тем, кто вам дорог, и тем делам, которые для вас важны.
- Не обращайте внимания на мелочи.
- Контролируйте свой нрав.
- Не лгите ни о чем, даже себе.
- Избегайте "борьбы за свою долю".
- Прощайте людей и самих себя.
- Придумайте собственные правила морали и придерживайтесь их даже тогда, когда за вами никто не наблюдает.
"Речь идет о создании условий, в которых счастье приходит само собой, а не в бешеной погоне за ним. Когда вы культивируете эти добродетели, вы создаете условия для того, чтобы счастье само вас нашло", - пишет Брукс.
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