Счастье у каждого свое, но многие люди не могут его найти и за всю жизнь.

Многие люди тратят свою жизнь в поисках счастья, считая себя несчастными, а свою жизнь – плохой. На самом деле, чтобы почувствовать счастье, нужно лишь изменить взгляд на свою жизнь.

CNBC пишет, что ведущий эксперт по вопросам счастья из Гарвардского университета Артур К. Брукс обладает огромным багажом знаний о том, как улучшить свое самочувствие и взгляды на жизнь. Он размышлял о том, чему греческий философ Аристотель может научить людей в вопросе счастья.

"Вместо того чтобы рассматривать его (счастье, - УНИАН) как нечто, что можно найти, Аристотель считал, что его можно получить, если жить хорошо", - отметил Брукс.

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По его словам, счастье само найдет вас, если вы будете культивировать определенные добродетели и превращать их в привычки.

Аристотель выделил 10 таких добродетелей, и Брукс говорит, что исследования подтверждают каждую из них.

10 добродетелей Аристотеля для счастья:

Определите, чего вы боитесь, и посмотрите этому в лицо. Узнайте, каковы ваши "аппетиты", и возьмите их под контроль. Найдите баланс в использовании времени и трате денег. Не стоит быть ни скрягой, ни транжирой. Отдавайте щедро, особенно тем, кто вам дорог, и тем делам, которые для вас важны. Не обращайте внимания на мелочи. Контролируйте свой нрав. Не лгите ни о чем, даже себе. Избегайте "борьбы за свою долю". Прощайте людей и самих себя. Придумайте собственные правила морали и придерживайтесь их даже тогда, когда за вами никто не наблюдает.

"Речь идет о создании условий, в которых счастье приходит само собой, а не в бешеной погоне за ним. Когда вы культивируете эти добродетели, вы создаете условия для того, чтобы счастье само вас нашло", - пишет Брукс.

Ранее УНИАН назвал 7 вещей, которых никогда не делают счастливые люди.

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