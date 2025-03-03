Иногда люди сами создают себе препятствия на пути к счастью.

Иногда нам кажется, что как бы мы ни старались, нам все равно не удастся стать по настоящему счастливыми. Как пишет эксперт по счастью Стефани Харрисон для CNBC, существует семь распространенных способов, которыми люди склонны саботировать свой путь к счастью. При этом она также предлагает решения, как справиться с каждым из этих препятствий.

1. Вы не знаете, что для вас важнее всего

Как отмечает Харрисон, в современном мире люди постоянно чувствуют себя втянутыми в перетягивание каната между тем, что им говорят делать, и тем, что действительно важно для них.

Вот почему важно определить свои собственные ценности. Определите свою пятерку лучших, и каждый раз, когда вы принимаете решение, остановитесь и спросите себя: "Какой выбор больше всего соответствует моим ценностям?"

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2. Вы не разбиваете свои мечты на достижимые цели

Наши мечты часто настолько велики, что в конечном итоге мы чувствуем себя подавленными. Начните разбивать свою мечту на более мелкие, более достижимые цели.

Полезно определить краткосрочную веху, которая находится в одном или двух месяцах в будущем, и спросить себя: "К этой дате, чего было бы разумно достичь?"

3. Вас никогда не учили, как управлять своими эмоциями

Вы неизбежно будете испытывать сложные эмоции, такие как страх, разочарование, грусть, беспокойство и замешательство. Встречайте эти эмоции с пониманием. Маркировка своих эмоций помогает регулировать их и справляться со стрессом, а также принимать более эффективные решения.

4. Вы пытаетесь сделать все в одиночку

На самом деле, каждое личное достижение возможно только благодаря бесчисленным актам поддержки на пути. Харрисон советует не бояться говорить такие фразы как "Можете ли вы дать мне какой-нибудь совет?", "У вас есть время, чтобы дать мне отзыв о моей работе?", "Вы могли бы мне с этим помочь?"

5. Вы рассматриваете свои ошибки как доказательство того, что вы не добьетесь успеха

Именно ваши ошибки помогают вам расти и совершенствоваться. Когда вы пытаетесь их избегать, вы в конечном итоге тормозите свой прогресс.

6. Вы не делаете перерывов

Отрываясь от работы, мы можем задействовать свое творчество, укреплять свою мотивацию и заботиться о своем благополучии. Возьмите за правило включать моменты отдыха в свой день и неделю. Иногда лучший способ восстановить силы — провести время с близкими, заняться любимым делом или хобби или выйти на улицу, отмечает Харрисон.

7. Вы верите, что будете счастливы, только когда достигнете цели

Это убеждение часто заставляет людей стремиться к целям, которые делают их несчастными, предполагая, что в конечном итоге все это будет того стоить. Гораздо лучшая стратегия — работать над обретением счастья в процессе достижения цели. Харрисон советует: придумайте несколько изменений, которые привнесут больше связи, смысла и радости в ваши повседневные дела, а не в каком-то воображаемом будущем, когда вы достигнете цели, которую, как вы думаете, должны достичь.

Ранее коуч назвал 5 фраз, которые помогают вызвать счастье в трудные времена.

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