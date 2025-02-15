Ученые попытались установить, в какое время суток люди счастливее.

Ученые оценили связь времени дня с депрессией, тревогой, благополучием и одиночеством. Об этом пишет журнал Inc. со ссылкой на исследование Университетского колледжа Лондона, в рамках которого в течение двух лет изучили 1 миллион ответов на вопросы от 50 000 человек относительно их психического здоровья и счастья.

Целью ученых было выяснить, чувствуют ли люди себя лучше в определенное время дня.

По словам исследователей, они обнаружили, что люди, как правило, счастливее и сообщают об улучшении психического здоровья в первую очередь утром, а худшее время дня, согласно ответам, - поздний вечер.

Видео дня

"Наши результаты показывают, что в среднем психическое здоровье и благополучие людей лучше утром и хуже в полночь. Хотя эти результаты интригуют, их необходимо повторить в других исследованиях, которые полностью учитывают эту потенциальную предвзятость", - отметил автор исследования, доктор Фейфей Бу.

Отмечается, что людей, которые приняли участие в исследовании, не спрашивали, в какое время суток они чувствуют себя лучше всего. Вместо этого их спрашивали об их настроении и психическом здоровье, а затем исследователи сопоставляли ответы со временем суток.

Кроме того, исследователи обнаружили, что "счастье, удовлетворенность жизнью и достойные оценки" были самыми высокими по понедельникам, вторникам и пятницам, а самыми низкими - по воскресеньям.

Напомним, ранее УНИАН писал, что начатое в 1938 году исследование установило единственный "ключ к счастью".

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