За орхидеей может быть сложно ухаживать, и для ее более длительного цветения требуются некоторые условия.

Эксперт по комнатным растениям Тони Ле-Бриттон из Королевского садоводческого общества (RHS) дал совет, как сделать так, чтобы цветы орхидеи "жили дольше", пишет express.co.uk.

"Цветы орхидеи могут жить от шести до десяти недель, однако, если вы хотите, чтобы они держались еще дольше, есть один простой совет, которому вы можете следовать", - говорится в публикации.

Отмечается, что за орхидеей может быть сложно ухаживать, и для ее более длительного цветения требуются особые условия.

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В видео на YouTube Ле-Бриттон посоветовал изменить положение орхидеи, чтобы цветы продержались как можно дольше.

"Лучшее место для орхидеи - где ярко освещено". – отметил он.

По его словам, если вы хотите, чтобы ваша орхидея долго цвела, то вам следует переместить растение "в ярко освещенное место": "Идеально подойдет подоконник с восточной или западной стороны, подоконник с северной стороны или на пару метров ниже подоконника с южной стороны".

Издание пишет, что в зимние месяцы орхидеи можно переместить на яркий свет, чтобы стимулировать цветение, но в летние месяцы растение все же лучше защищать от прямых солнечных лучей, так как они могут обжечь листья.

Напомним, ранее УНИАН писал, садоводы рассказали, чем поливать орхидею.

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