Орхидеям иногда нужен толчок, чтобы начать цвести, есть один естественный способ заставить эти прихотливые комнатные растения расцвести.

Орхидеи являются одними из самых популярных комнатных растений благодаря их красивым цветам, но заставить их зацвести может быть сложно, если они не были подкормлены правильным удобрением. Об этом говорится в материале Express.

Отмечается, что важно, чтобы за орхидеей должным образом ухаживали, ее потребности в солнечном свете, поливе и температуре были удовлетворены, но если они все еще не цветут, это может быть связано с недостатком питательных веществ.

Аме Родригес, эксперт по Be Green, рассказала, что изготовление удобрений из остатков пищи является не просто дешевым, но и "мягким и естественным способом" стимулировать комнатные растения, чтобы они дольше цвели.

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"Домашние органические удобрения замечательные, потому что вы уменьшаете количество отходов, поскольку вы можете использовать их для питания своих растений, они изготовлены из переработанных материалов, они дешевле и безопаснее для окружающей среды", - говорит специалист.

Она рекомендует не выбрасывать банановую кожуру, ведь она богата питательными веществами, необходимыми орхидеям для здорового цветения и сильных цветов:

"Бананы богаты калием, а их кожура переполнена этим питательным веществом, которое нужно вашему растению для эффективного фотосинтеза и формирования устойчивости к вредителям".

Эксперт отмечает, что бананы содержат не только калий, но и фосфор, необходимый для развития цветов, а также небольшое количество магния, который может помочь окрепнуть корням.

Все, что вам нужно, - это одна банановая кожура для одной орхидеи, кроме того, вы должны подкармливать комнатное растение этим удобрением не более чем только раз в четыре недели:

для начала поместите банановую кожуру в банку и наполните емкость водой, затем плотно закрутите крышку;

оставьте банку минимум на 24 часа, но не более чем на 48 часов;

выньте банановую кожуру из воды и выбросьте ее - это важно, поскольку гнилые плоды, оставленные на земле, могут привлечь насекомых;

затем обязательно разбавьте "банановую" воду с водопроводной в пропорции 1:4;

налейте воду вокруг основания растения, как вы обычно делаете во время полива.

Следите за растением, чтобы проверить, действует ли удобрение. Если листья желтеют, значит, в почве уже достаточно калия, и ваша орхидея может не цвести по другой причине. Однако, если это сработает, ваше удобрение укрепит орхидею для ее большего и здорового цветения.

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Ранее УНИАН сообщал, какие комнатные растения неприхотливы к освещению. Некоторые комнатные растения требуют меньше ухода по сравнению с другими.

Эксперты назвали некоторые из них. В частности, это денежное дерево, мирная лилия, растение-паук и дьявольский плющ.

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