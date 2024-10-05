Этот простой прием должен помочь цветам расцвести, отметила специалист.

Опытный садовод рассказала, как с помощью домашнего раствора из двух ингредиентов можно буквально заставить цвести орхидеи, пишет express.co.uk.

Отмечается, что орхидеи – довольно сложные в уходе комнатные растения, и причины, по которым они могут не цвести, бывают разные. Им требуется достаточное количество света, воды и удобрений.

В своем видео на TikTok садовод-профессионал @judybaogarden поделилась с пользователями секретом, как она "помогает своим орхидеям зацвести". Для этого она использует простой раствор, который легко приготовить самому. Понадобится бутылка с водой и один зубчик чеснока.

Видео дня

Орхидеи - как приготовить раствор для цветения

Садовод показала, как она с помощью молотка раздавливает чеснок, после чего кидает его в бутылку с водой, закрывает ее и встряхивает.

По совету специалиста, раствор должен настояться в течение суток, прежде чем поливать им орхидеи.

Также важно помнить, что при поливе ни один из кусочков чеснока не должен попасть на корни растения.

Как отметила садовод, этот простой прием должен помочь цветам расцвести "через неделю".

Напомним, ранее УНИАН писал, чем подпитать орхидеи, чтобы "цвели круглый год".

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