Старые носки не обязательно сразу выкидывать, их можно использовать повторно, но не по назначению.

Каждая вещь со временем портится, это касается и носков. Нет ни одного человека, у которого не было хотя бы одной пары с дырками. Иногда мы и вовсе теряем один носок из пары и никогда не можем его найти. Именно поэтому важно узнать о советах от экспертов по организации пространства, которые помогут найти "вторую жизнь" для носков, которые мы больше не можем использовать по назначению, пишет Martha Stewart.

Грелка

Если у вас нет грелки, можно сделать ее из старого носка. Наполните его рисом или семенами льна, добавьте пару капель эфирного масла (по желанию) и разогрейте в микроволновке в течение около двух минут. Длинные носки особенно удобны, так как их можно обернуть вокруг шеи.

Куклы-носочки для детей

Старые носки можно превратить в забавных кукол. Добавьте глазки, пуговицы и нитки – и у вас получится веселая игрушка для детей.

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Формодержатели для сапог

Чтобы высокие сапоги не теряли форму, вставьте внутрь носков скомканную бумагу, а носки внутрь сапог.

Игрушка с кошачьей мятой

Заполните носок кошачьей мятой и завяжите – ваш питомец будет в восторге. Однако нужно убедиться, что в носке нет дырок и периодически следить за целостностью игрушки.

Бигуди без нагрева

Длинные мягкие носки идеально подходят для создания локонов без использования горячих инструментов. Просто оберните пряди волос вокруг носков перед сном, и утром получите красивые кудри.

Тряпки для уборки

Толстые старые носки отлично подходят для полировки мебели, очистки стекла или протирания пыли. Наденьте носок на руку и используйте его как удобную тряпку.

Защита мебели при переезде

Если вы двигаете мебель, натяните носки на ножки стульев и столов или подложите их под основание – это поможет избежать царапин на полу.

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