Для этого понадобится всего три ингредиента, не считая картофель.

Известный шеф-повар Джейми Оливер поделился рецептом "хрустящей, пушистой картошки", которая точно станет звездой на любом столе. По его словам, для этого вам понадобятся только чеснок, оливковое масло и свежий розмарин, пишет Mirror.

Ингредиенты для приготовления картофеля:

1,5 кг картофеля;

одна головка чеснока;

три столовые ложки оливкового масла;

пучок свежего розмарина.

Способ приготовления

Сначала разогрейте духовку до 190°C/170°C. Затем почистите картофель и нарежьте его так, чтобы он был одинакового размера. После чего промойте его под холодной водой, чтобы смыть излишки крахмала и положите в большую кастрюлю. Посолите холодную воду, доведите до кипения и оставьте картофель вариться на пару на семь минут. После чего откиньте его на дуршлаг и дайте ему обсохнуть на пару в течение трех минут.

"Не забудьте хорошо встряхнуть дуршлаг - эта маленькая хитрость является ключом к достижению "суперхрустящей" корочки, которая заставит всех просить добавки. Сначала высыпьте картофель в большой поднос в один слой, добавьте оливковое масло и щедро приправьте морской солью и черным перцем, прежде чем перемешать все вместе", - добавляют в материале.

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Затем осторожно раздавите каждую картофелину с помощью толкушки для картофеля. После чего в небольшую миску налейте масла и добавьте розмарина.

"Разломайте головку чеснока, добавьте неочищенные зубчики в миску, прежде чем хорошо перемешать. Смажьте картофель перед тем, как вернуть его в горячую духовку на 40-45 минут или до хрустящей, пузырчатой и аппетитной корочки. Переложите на тарелку, застеленную кухонной бумагой, чтобы стек лишний жир, а затем нарежьте", - подчеркнули в Mirror.

Другие вкусные рецепты

Ранее шеф-повар Поппи О'Тул поделилась рецептом "идеального" картофельного пюре. Она отметила, что для этого нужно использовать один кухонный инструмент, чтобы достичь идеальной консистенции.

Также известная актриса Аманда Холден рассказала, как приготовить сочную курицу. По словам женщины, ей в этом помогают кубики льда.

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