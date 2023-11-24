Не бойтесь "проколов", поскольку без них не может быть взлетов.

В наше время очень легко запутаться в себе, окунуться в "болото" сравнений, критики и самокопания и из-за этого всего набраться негатива и оказаться в состоянии, очень далеком от счастливого.

Чтобы изменить ситуацию, нужно отказаться только от ряда вредных привычек. Как пишет HackSpirit, в частности, стоит осознать, что обиды - это яд, поэтому их ни в коем случае нельзя накапливать. Необходимо отпускать обиды и культивировать в душе прощение.

Как стать счастливым человеком - от каких еще плохих привычек надо избавиться:

Боязнь выйти из зоны комфорта;

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Перфекционизм. Не стоит бояться сделать что-то не так, поскольку на пути к развитию невозможно избежать ошибок;

Погружение в прошлое. Не ковыряйтесь в том, что уже прошло. Необходимо двигаться вперед;

Сравнение. Если вы будете сравнивать себя с кем-то, то будете постоянно недовольны чем-то. Смотрите только на то, чего вам уже удалось добиться, и чего бы вы еще хотели достичь.

Еще одна плохая привычка - боязнь неудач. Если вы будете бояться "проколов", то не сможете добиться успеха, поскольку без падений не бывает взлетов.

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Ранее журналисты разобрались, как распознать плохого человека.

Отмечалось, что есть несколько фраз-маркеров, с помощью которых можно разобрачить людей, пытающихся показать, что они "хорошо" к вам относятся. В частности, это такие фразы: "ну, это интересно", "мы должны как-то потусить", "ты должен гордиться собой".

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