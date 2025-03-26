Данное упражнение увеличивает мышечную массу, что помогает повысить метаболизм в состоянии покоя и способствует окислению жиров.

Эксперты назвали поднятие тяжестей упражнением №1 для уменьшения висцерального жира, передает eatingwell.com.

"Висцеральный жир - это тип жира, который находится в брюшной полости, окружая внутренние органы. В избытке он может увеличить риск хронических заболеваний, таких как болезни сердца и диабет", - говорится в публикации.

Отмечается, что поднятие тяжестей в целом улучшает мышечную форму.

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"Поднятие тяжестей помогает уменьшить висцеральный жир за счет увеличения мышечной массы, что помогает повысить метаболизм в состоянии покоя и способствует окислению жиров", - отметила сертифицированный диетолог Эми Гудсон.

Как объясняется в публикации, когда вы начинаете регулярно поднимать тяжести, ваше тело теряет жировую массу (включая висцеральный жир) при одновременном наращивании плотной и более компактной мышечной ткани. Это приводит к изменению состава тела, и вам даже не нужно сокращать потребление калорий, чтобы увидеть результаты.

"При отсутствии намеренного ограничения калорий силовые тренировки, по-видимому, уменьшают висцеральный жир как у людей с ожирением, так и у людей без него", - подчеркнула сертифицированный диетолог Мари Спано.

При этом специалист указала на исследование, которое показало, что силовые тренировки эффективно уменьшают висцеральный жир даже без ограничения калорий. Это может быть связано с тем, что при поднятии тяжестей наблюдается эффект дожигания.

"В то время как кардио сжигает калории во время упражнений, силовые тренировки продолжают сжигать калории после тренировки за счет избыточного потребления кислорода после упражнений, что делает их очень эффективными для сжигания жира", - добавила Гудсон.

Исследование с участием женщин показало, что всего 30 минут силовых тренировок значительно увеличивают расход калорий и повышают скорость метаболизма в состоянии покоя.

Кроме того, утверждается, что поднятие тяжестей может помочь снять стресс, что также способствует потере висцерального жира и снижает вероятность его накопления. Еще наращивание мышечной массы помогает поддерживать здоровую выработку гормонов, что, в свою очередь, может уменьшить висцеральный жир.

Исследования показали связь между стрессом и ожирением, а повышенный уровень кортизола (гормона стресса в организме) связан с увеличением веса, особенно вокруг брюшной полости.

Напомним, ранее УНИАН писал, как убрать висцеральный жир на животе.

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